logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Descubre los secretos de los tintes que rejuvenecen

Consejos para un cambio de look rejuvenecedor con tintes de cabello

Por El Universal

Enero 13, 2026 01:19 p.m.
A
Descubre los secretos de los tintes que rejuvenecen

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El color del cabello tiene un impacto directo en la forma en que se perciben el rostro y las facciones. Un tono bien elegido puede aportar luminosidad, suavizar líneas de expresión y restar años visualmente; mientras que una mala elección puede endurecer los rasgos o acentuar imperfecciones.

Cuando el color del tinte refleja luz y armoniza con el tono de la piel, se crea una apariencia más fresca y juvenil. Por eso, hoy te presentamos las mejores alternativas.

¿Qué tonos de tinte ayudan a verse más joven?

*Castaños

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los castaños claros, almendra y tonos chocolate cálidos son considerados de los más favorecedores para un efecto rejuvenecedor. Estos colores aportan profundidad sin endurecer los rasgos y, especialmente, funcionan cuando son uno o dos tonos más claros que la base natural.

Otra opción es el chocolate con reflejos dorados o caramelo, porque también ilumina la piel y le da una apariencia saludable.

Los expertos del blog Arkhé Cosmetics señalan que estos tonos son ideales para quienes desean un cambio natural, ya que mantienen un equilibrio entre lo elegante y fresco, además de adaptarse bien a distintos tipos de pieles.

*Rubios

Por otra parte, los rubios miel, dorados y caramelo pueden disimular las canas y armonizar el rostro. A diferencia de los platinados, estos tonos conservan un matiz cálido que suaviza las facciones y evita un efecto artificial.

Como segunda alternativa podemos mencionar a los rubios cenizos suaves, que van mejor en pieles frías porque ayudan a neutralizar los signos de cansancio (como las ojeras) y a camuflar las líneas de expresión.

De acuerdo con un artículo de L´Oréal Paris, el secreto está en evitar los rubios demasiado claros y sin matices, debido a que endurecen el rostro y hacen evidente la pérdida de densidad capilar.

*Rojos

En cuanto a los tonos rojizos, cobrizos y caobas, los expertos indican que llevarlos en el cabello puede crear un efecto rejuvenecedor cuando se eligen en los matices correctos.

En pieles medias y claras, los anteriores tintes aportan energía y calidez. Así que se recomienda llevar un rojo fresa, cobrizo jengibre y caoba rojizo.

Sin embargo, los rojos demasiado intensos o saturados pueden resaltar manchas o arrugas en la piel.

Por el contrario, el caoba clásico, borgoña y cobrizo profundo le quedan perfecto a las pieles morenas. Aquí es mejor evitar los tintes demasiado claros para que no se vean artificiales.

¿Qué color de tinte puede sumarte años?

Los expertos de L´Oréal Paris recomiendan evitar el negro azabache, ya que suele endurecer los rasgos y hacer más visibles las canas al crecer.

Una situación similar ocurre con los rubios platinados o extremadamente claros, que generan un contraste poco favorecedor y una apariencia dura.

Un buen tinte, acompañado de la técnica adecuada, puede convertirse en el aliado clave para renovar tu imagen sin recurrir a cambios drásticos. ¿Te animas a probarlos?

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descubre los secretos de los tintes que rejuvenecen
Descubre los secretos de los tintes que rejuvenecen

Descubre los secretos de los tintes que rejuvenecen

SLP

El Universal

Consejos para un cambio de look rejuvenecedor con tintes de cabello

Reportan caída de X este martes
Reportan caída de X este martes

Reportan caída de X este martes

SLP

El Universal

Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases
Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases

Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases

SLP

El Universal

Ante el regreso a clases en temporada invernal, conoce cómo proteger a los niños del frío y prevenir enfermedades respiratorias.

Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento
Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento

Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan descarta solución definitiva contra el envejecimiento

SLP

El Universal

El científico Venki Ramakrishnan explica por qué no hay una solución definitiva para frenar el envejecimiento.