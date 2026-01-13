Descubre los secretos de los tintes que rejuvenecen

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El color del cabello tiene un impacto directo en la forma en que se perciben el rostro y las facciones. Un tono bien elegido puede aportar luminosidad, suavizar líneas de expresión y restar años visualmente; mientras que una mala elección puede endurecer los rasgos o acentuar imperfecciones.

Cuando el color del tinte refleja luz y armoniza con el tono de la piel, se crea una apariencia más fresca y juvenil. Por eso, hoy te presentamos las mejores alternativas.

¿Qué tonos de tinte ayudan a verse más joven?

*Castaños

Los castaños claros, almendra y tonos chocolate cálidos son considerados de los más favorecedores para un efecto rejuvenecedor. Estos colores aportan profundidad sin endurecer los rasgos y, especialmente, funcionan cuando son uno o dos tonos más claros que la base natural.

Otra opción es el chocolate con reflejos dorados o caramelo, porque también ilumina la piel y le da una apariencia saludable.

Los expertos del blog Arkhé Cosmetics señalan que estos tonos son ideales para quienes desean un cambio natural, ya que mantienen un equilibrio entre lo elegante y fresco, además de adaptarse bien a distintos tipos de pieles.

*Rubios

Por otra parte, los rubios miel, dorados y caramelo pueden disimular las canas y armonizar el rostro. A diferencia de los platinados, estos tonos conservan un matiz cálido que suaviza las facciones y evita un efecto artificial.

Como segunda alternativa podemos mencionar a los rubios cenizos suaves, que van mejor en pieles frías porque ayudan a neutralizar los signos de cansancio (como las ojeras) y a camuflar las líneas de expresión.

De acuerdo con un artículo de L´Oréal Paris, el secreto está en evitar los rubios demasiado claros y sin matices, debido a que endurecen el rostro y hacen evidente la pérdida de densidad capilar.

*Rojos

En cuanto a los tonos rojizos, cobrizos y caobas, los expertos indican que llevarlos en el cabello puede crear un efecto rejuvenecedor cuando se eligen en los matices correctos.

En pieles medias y claras, los anteriores tintes aportan energía y calidez. Así que se recomienda llevar un rojo fresa, cobrizo jengibre y caoba rojizo.

Sin embargo, los rojos demasiado intensos o saturados pueden resaltar manchas o arrugas en la piel.

Por el contrario, el caoba clásico, borgoña y cobrizo profundo le quedan perfecto a las pieles morenas. Aquí es mejor evitar los tintes demasiado claros para que no se vean artificiales.

¿Qué color de tinte puede sumarte años?

Los expertos de L´Oréal Paris recomiendan evitar el negro azabache, ya que suele endurecer los rasgos y hacer más visibles las canas al crecer.

Una situación similar ocurre con los rubios platinados o extremadamente claros, que generan un contraste poco favorecedor y una apariencia dura.

Un buen tinte, acompañado de la técnica adecuada, puede convertirse en el aliado clave para renovar tu imagen sin recurrir a cambios drásticos. ¿Te animas a probarlos?