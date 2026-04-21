CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (

).- La

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es una planta reconocida por sueny compuestos bioactivos, mismos que pueden contribuir aldel cuerpo.Pero en los últimos años, suen forma deha ganado popularidad por ser un complemento para laSi quieres conocer sus, en "" dete los explicamos a detalle.De acuerdo con ely Nutrición, laes originaria de Arabia y del noroeste de África; pertenece a la familia Xanthorrhoeaceae y se caracteriza por susverdes, alargadas y con bordes dentados, que pueden medir entre 30 y 60 centímetros.En cuanto a su, es rica en mucílagos,del complejo B, C, E y A, además decomo el calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc.Las partes más utilizadas de esta planta son susy elque se encuentra en las pencas, mismo que se emplea tanto encomo en la alimentación y en productos farmacéuticos.Antes de tomar, es importante que verifiques que se trate de la especie, pues es la máspara elhumano. Otras pueden resultar tóxicas.Ahora sí, pasemos a losde la bebida. De acuerdo con la, en un artículo para la revista "Tua Saúde", esta planta cuenta cony digestivas, que ayudan a combatir el reflujo, reducir los síntomas de la gastritis, así como disminuir los gases, las náuseas y el dolor estomacal.Además, sufavorece el crecimiento de bacterias benéficas para el intestino, lo que permite equilibrar lay mejorar suOtro de suses el control de la glucosa en sangre y reducir la absorción del azúcar, ello gracias a suPor otra parte, un artículo deseñala que laes rica eny polisacáridos, compuestos que fortalecen el sistema inmunológico e incrementan las defensas.Aunque la principal ventaja de esta bebida es la; el 99% de ladel aloe vera es agua que, junto con sus polisacáridos y, retienen la humedad y los líquidos desde el interior al exterior del cuerpo.Si quieres obtener todos losdel agua de, te dejamos una sencillapara prepararla en casa:1 L de agua4 cucharadas de gel deMiel y limón al gusto (opcional)Lava las pencas de la, retira las espinas y quita la cáscara.Extrae elcon una cuchara y lávalo para eliminar la(el líquido de color amarillo).Por a hervir el agua.Agrega el gel decuando el agua está hirviendo y deja adurante 5 minutos.Revuelve hasta que el gel se disuelva.Cuela el agua para retirar los residuos.Sirve y añade miel o limón si lo deseas.A pesar de sus, eldeno es adecuado para todas lasLaseñala cualquier bebida que contenga esta planta no se recomienda para, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tampoco se aconseja suencon enfermedades intestinales, hepáticas o aquellas que tengan diarrea crónica.Y es que un artículo deladvierte que losdel gel pueden aparecer desde el método de cultivo, la cosecha o la preparación. Ello se debe a laPor lo anterior, fuera de los grupos antes mencionados, lade aloe vera () tiene que limitarse a no más de