Cortes de Cabello que Rejuvenecen: Tendencias y Consejos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- El corte de cabello influye de manera directa en la percepción del rostro y la edad. Lejos de los estilos rígidos o excesivamente estructurados, los cortes que rejuvenecen se caracterizan por capas ligeras, volumen estratégico y contornos que evitan líneas duras.

Saber cómo pedirlos en el salón es clave para obtener un resultado favorecedor y funcional. Por eso, en De Última te contamos cómo lograrlo.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello para lucir más joven?

Corte Bob

El corte bob en sus versiones suaves y degrafiladas es uno de los estilos más recomendados para un efecto rejuvenecedor. Favorece especialmente a rostros ovalados y redondos, ya que enmarca el rostro sin acentuar ángulos.

Para pedirlo, se recomienda solicitar un bob a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con puntas degrafiladas y con movimiento natural, evitando líneas rectas muy marcadas. Este tipo de bob aporta ligereza y permite múltiples peinados sin endurecer la expresión facial.

Capas largas y fluidas

Este corte de pelo es otra opción que aporta frescura y naturalidad, especialmente en cabellos medianos y largos. Este corte favorece a rostros alargados y cuadrados, ya que equilibra proporciones y aporta volumen donde se necesita.

Al pedirlo en el salón, es importante mencionar que buscas capas suaves, integradas y con caída natural, evitando que las capas sean muy notorias. Este tipo de corte permite mayor movimiento y evita el efecto pesado que suele sumarnos años.

Shag

El corte shag moderno, inspirado en estilos despreocupados, destaca por su textura y volumen controlado. Favorece a rostros ovalados y triangulares, así como a cabellos con onda natural o textura.

Para solicitarlo correctamente, se debe pedir un shag con capas medias, degrafilado ligero y un acabado poco pulido, que conserve naturalidad. Este corte rejuvenece al aportar dinamismo y un aire relajado que suaviza las facciones.

Pixie

El pixie largo o pixie suavizado es una alternativa rejuvenecedora para quienes buscan un cambio más marcado sin perder versatilidad. Favorece principalmente a rostros pequeños, ovalados y con facciones delicadas.

Al pedirlo, se recomienda solicitar un pixie con laterales suaves, mayor longitud en la parte superior y flequillo ligero, evitando cortes demasiado rectos o muy cortos en los costados. Este estilo resalta los rasgos sin endurecerlos y aporta una imagen moderna y fresca.

Flequillos

El flequillo cortina o flequillo largo es un complemento clave en muchos cortes rejuvenecedores. Favorece a casi todos los tipos de rostro, especialmente a los alargados y ovalados, ya que suaviza la frente y enmarca la mirada.

Para pedirlo en el salón, se debe especificar un flequillo largo, abierto al centro, con caída natural y fácil de peinar. Este detalle aporta luminosidad al rostro y ayuda a disimular líneas de expresión sin restar naturalidad.

En términos generales, los especialistas de Arenal coinciden en que los cortes de cabello que rejuvenecen evitan la rigidez, apuestan por el movimiento y se adaptan al estilo de vida de cada persona.

Elegir un corte funcional y bien ejecutado puede marcar la diferencia en la imagen personal y proyectar una apariencia más fresca y natural.