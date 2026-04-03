Cuatro astronautas enfrentan y resuelven problemas en misión Artemis II de NASA

NUEVA YORK, EU., abril 3 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La misión

de la

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, que lleva por primera vez en 50 años astronautas rumbo a la Luna, superó una serie de inconvenientes técnicos en sus primeras horas de vuelo antes de lograr colocarse en, en un hito clave del programa espacial estadounidense.Los cuatro tripulantes —los astronautas de la, junto al canadiense— enfrentaronpoco después de alcanzar la. Durante un breve período, se produjo una "pérdida de comunicaciones" que impidió a los controladores en Tierra recibir datos de la tripulación y de la nave Orion, aunque los astronautas sí podían escuchar a la base.El inconveniente fue resuelto rápidamente y laindicó que investiga las causas. "No hubo problemas con el vehículo. Las comunicaciones han sido restablecidas", afirmó el administrador de la agencia,Otro incidente afectó ala bordo. La tripulación detectó una luz demientras probaba el baño, conocido como, que está diseñado para expulsar la orina al exterior y almacenar los desechos sólidos hasta el regreso. Tras evaluaciones durante la noche, el sistema fue restablecido a su funcionamiento normal.De no haberse solucionado, elcontemplaba el uso depara recolectar orina en bolsas, manteniendo el sistema principal para los residuos sólidos.A estos problemas se sumó una: los astronautas solicitaronal detectar inconvenientes con el correo electrónico en. "Veo que tengo dos Outlook y ninguno funciona", comunicó Wiseman. El equipo en Tierra logró acceder de forma remota y restablecer el sistema.Superados los contratiempos iniciales, la misión alcanzó un momento clave con la ejecución de la, un encendido delde casi seis minutos que impulsó a la nave fuera de la. Laconfirmó que, a partir de este punto, el viaje es irreversible y dependerá principalmente de la gravedad de la Tierra y la Luna."Desde ahora, las leyes de lallevarán a la tripulación hacia la Luna y de regreso a la Tierra", señaló, administradora asociada interina de la, quien calificó la maniobra como "impecable".La misión, lanzada desde elen Florida, implica un viaje de unos 685.000 millas en uny marca el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre desde elen 1972.En paralelo, los astronautas compartieron sus primeras impresiones desde el espacio, describiendodel planeta. "No sé qué esperábamos ver, pero se podía ver todo el globo, de polo a polo", afirmó el comandante Wiseman. "Se veía África, Europa y, si mirabas bien, las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó a los cuatro sin palabras", agregó.Hansen, especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense, describió elcomo un instante de: "Aunque lo esperás, cuando los motores se encienden hay un momento en el que no lo podés creer".Por su parte, Koch —quien posee el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer— se refirió con humor al incidente con el baño: "Estoy orgullosa de decir que soy la. Probablemente sea el equipo más importante a bordo".Desde la, Glover, quien hará historia como laen viajar a la Luna, destacó ladel planeta: "Desde acá no se ven divisiones. La Tierra se ve como una sola cosa. Somos todos una misma humanidad".Tras las primeras horas de misión, lainformó que los astronautas, visiblemente emocionados, tomaron una gran cantidad de, al punto de dejar marcas en losde la nave. "La tripulación estaba pegada a las ventanas", señaló la agencia.