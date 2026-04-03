Qué hacer si te tragas una espina de pescado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En

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aumenta y, aunque se trata de un alimento con múltiples beneficios, implica ciertos riesgos como la, que pueden ocasionar atragantamiento.Aunque no es común que suceda, puesto que algunas especies como la, el, el atún, el salmón y la tilapia las tienen en bajas cantidades o son muy fáciles de retirar, el peligro siempre está presente.Por eso, hoy te compartimos una serie deque debes realizar si tú o alguien de tu familia consume por accidente lasLo que debes evitar si te tragas lasLadefine al pescado como un alimento rico en, que benefician la salud cardiovascular, ayudan a reducir los triglicéridos y tienen efectos antiinflamatorios.Generalmente su carne es suave y su piel tiene una sensación viscosa al comerla, pero en la superficie también destacan las. Aunque pequeñas, pueden ocasionar, tos y dificultad para tragar, de ahí la importancia de removerlas antes de la cocción.Si accidentalmente se ingirieron, el enfermero, en un artículo para la revista médica Tua Saúde, advierte que no se deben introducir los dedos ni utensilios para intentar retirar la o lasAdemás, recomienda tener especial cuidado cuando no son visibles, puesto que tratar de extraerlas conpuede provocar lesiones en la garganta o en el¿Qué hacer si te comes lasLo primero es mantener la calma; de acuerdo con un artículo de la, si la espina no ha causado una lesión importante y la persona se encuentra estable, es posible que el cuerpo la elimine naturalmente y el sistema digestivo la descomponga.Por el contrario, el enfermerocomparte algunas recomendaciones para tratar de expulsar laspequeñas o medianas sin provocar daños mayores:Su textura suave y ligeramente pegajosa puede ayudar a que la espina se adhiera y sea empujada hacia el estómago.La tos es un mecanismo natural de defensa y puede generar la presión necesaria para sacar la espina de la garganta, y después expulsarla al exterior.ConsumirEstos alimentos forman una masa que atrapa y envuelve la espina, lo que facilita su paso hacia el estómago y posteriormente su descomposición con los jugos gástricos.TomarA diferencia del agua, ellubrica la garganta por más tiempo, creando una capa densa y resbalosa que facilita el paso de la espina desde elhacia el estómago, sin causar irritación.cony salEste método relaja los músculos de la garganta, disminuye la sensación de incomodidad y reduce la irritación donde se haya alojado la espina (garganta o). También permite expulsarla sin esfuerzo.Finalmente, larecomienda acudir asi la espina está provocandou otros síntomas que pongan en peligro la vida.