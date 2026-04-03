Qué hacer si te tragas una espina de pescado
La University of Utah señala cuándo acudir a urgencias por espinas de pescado y cómo el cuerpo puede eliminarlas naturalmente.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- EnCuaresma , el consumo de pescado
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aumenta y, aunque se trata de un alimento con múltiples beneficios, implica ciertos riesgos como la presencia de espinas, que pueden ocasionar atragantamiento.
Aunque no es común que suceda, puesto que algunas especies como la merluza, el bacalao, el atún, el salmón y la tilapia las tienen en bajas cantidades o son muy fáciles de retirar, el peligro siempre está presente.
Por eso, hoy te compartimos una serie de medidas que debes realizar si tú o alguien de tu familia consume por accidente las espinas del pescado.
Lo que debes evitar si te tragas las espinas del pescado
La Fundación Española del Corazón define al pescado como un alimento rico en ácidos grasos Omega-3, que benefician la salud cardiovascular, ayudan a reducir los triglicéridos y tienen efectos antiinflamatorios.
Generalmente su carne es suave y su piel tiene una sensación viscosa al comerla, pero en la superficie también destacan las espinas. Aunque pequeñas, pueden ocasionar irritación en la garganta, tos y dificultad para tragar, de ahí la importancia de removerlas antes de la cocción.
Si accidentalmente se ingirieron, el enfermero Manuel Reis, en un artículo para la revista médica Tua Saúde, advierte que no se deben introducir los dedos ni utensilios para intentar retirar la o las espinas.
Además, recomienda tener especial cuidado cuando no son visibles, puesto que tratar de extraerlas con objetos puede provocar lesiones en la garganta o en el esófago.
¿Qué hacer si te comes las espinas del pescado?
Lo primero es mantener la calma; de acuerdo con un artículo de la University of Utah, si la espina no ha causado una lesión importante y la persona se encuentra estable, es posible que el cuerpo la elimine naturalmente y el sistema digestivo la descomponga.
Por el contrario, el enfermero Manuel Reis comparte algunas recomendaciones para tratar de expulsar las espinas pequeñas o medianas sin provocar daños mayores:
Comer plátano
Su textura suave y ligeramente pegajosa puede ayudar a que la espina se adhiera y sea empujada hacia el estómago.
Toser
La tos es un mecanismo natural de defensa y puede generar la presión necesaria para sacar la espina de la garganta, y después expulsarla al exterior.
Consumir pan o arroz cocido
Estos alimentos forman una masa que atrapa y envuelve la espina, lo que facilita su paso hacia el estómago y posteriormente su descomposición con los jugos gástricos.
Tomar aceite de oliva
A diferencia del agua, el aceite de oliva lubrica la garganta por más tiempo, creando una capa densa y resbalosa que facilita el paso de la espina desde el esófago hacia el estómago, sin causar irritación.
Gárgaras con agua tibia y sal
Este método relaja los músculos de la garganta, disminuye la sensación de incomodidad y reduce la irritación donde se haya alojado la espina (garganta o esófago). También permite expulsarla sin esfuerzo.
Finalmente, la University of Utah recomienda acudir a urgencias si la espina está provocando dificultad para respirar u otros síntomas que pongan en peligro la vida.
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