¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente

Descubre cómo mantener un baño limpio y fresco

Por El Universal

Enero 28, 2026 08:29 p.m.
A
Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Conseguir un baño libre de malos olores es una tarea difícil al tomar en cuenta aspectos como el tamaño de la habitación, la poca ventilación y su uso constante; sin embargo existen trucos sencillos para limpiar el baño sin invertir tanto dinero en productos químicos.

En ese sentido, algunos métodos caseros pueden ayudarte a eliminar los malos olores del baño de forma eficaz y mantener un aspecto agradable por más tiempo.

Vinagre blanco para desinfectar y neutralizar olores

El vinagre blanco es uno de los aliados más poderosos cuando se trata de limpiar el baño y para lograrlo, lo que se debe hacer es mezclar partes iguales de vinagre y agua, rocía sobre azulejos, lavabo y regadera.

Deja actuar por 10 minutos antes de enjuagar y de esta forma lograrás eliminar bacterias y a neutralizar olores persistentes.

Bicarbonato de sodio en desagües

Uno de los principales focos de malos olores son las tuberías y para eliminar los malos olores del baño de raíz, se debe verter media taza de bicarbonato de sodio seguida de una taza de vinagre caliente por el desagüe, deja reposar y enjuaga con agua caliente. Este método ayuda a destapar y desodorizar.

Limón para dar brillo y aroma fresco

El limón no solo limpia, también deja un aroma agradable, para conseguirlo frota medio limón en grifos, canceles y superficies con sarro para mejorar su aspecto. Además de limpiar el baño de forma natural, ayuda a eliminar manchas y deja un brillo duradero.

Aceites esenciales en el inodoro

Un truco poco conocido para mantener el baño sin olores es agregar unas gotas de aceites esenciales (árbol de té, lavanda o eucalipto) dentro del tanque del inodoro. Cada descarga liberará un aroma fresco.

Romero o laurel para aromatizar naturalmente

Colocar una ramita de romero en el baño o algunas hojas de laurel ayuda a absorber malos olores y a mantener un ambiente limpio. Este truco natural se ha vuelto popular por su eficacia y bajo costo.

