Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente
Descubre cómo mantener un baño limpio y fresco
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Conseguir un baño libre de malos olores es una tarea difícil al tomar en cuenta aspectos como el tamaño de la habitación, la poca ventilación y su uso constante; sin embargo existen trucos sencillos para limpiar el baño sin invertir tanto dinero en productos químicos.
En ese sentido, algunos métodos caseros pueden ayudarte a eliminar los malos olores del baño de forma eficaz y mantener un aspecto agradable por más tiempo.
Vinagre blanco para desinfectar y neutralizar olores
El vinagre blanco es uno de los aliados más poderosos cuando se trata de limpiar el baño y para lograrlo, lo que se debe hacer es mezclar partes iguales de vinagre y agua, rocía sobre azulejos, lavabo y regadera.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Deja actuar por 10 minutos antes de enjuagar y de esta forma lograrás eliminar bacterias y a neutralizar olores persistentes.
Bicarbonato de sodio en desagües
Uno de los principales focos de malos olores son las tuberías y para eliminar los malos olores del baño de raíz, se debe verter media taza de bicarbonato de sodio seguida de una taza de vinagre caliente por el desagüe, deja reposar y enjuaga con agua caliente. Este método ayuda a destapar y desodorizar.
Limón para dar brillo y aroma fresco
El limón no solo limpia, también deja un aroma agradable, para conseguirlo frota medio limón en grifos, canceles y superficies con sarro para mejorar su aspecto. Además de limpiar el baño de forma natural, ayuda a eliminar manchas y deja un brillo duradero.
Aceites esenciales en el inodoro
Un truco poco conocido para mantener el baño sin olores es agregar unas gotas de aceites esenciales (árbol de té, lavanda o eucalipto) dentro del tanque del inodoro. Cada descarga liberará un aroma fresco.
Romero o laurel para aromatizar naturalmente
Colocar una ramita de romero en el baño o algunas hojas de laurel ayuda a absorber malos olores y a mantener un ambiente limpio. Este truco natural se ha vuelto popular por su eficacia y bajo costo.
no te pierdas estas noticias
Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente
El Universal
Descubre cómo mantener un baño limpio y fresco
Por estas razones podrían bloquear tu cuenta de ChatGPT
El Universal
Aprende cómo evitar que tu cuenta en ChatGPT sea suspendida por mal uso de la plataforma.
UNAM alerta sobre el Síndrome del arca de Noé y su impacto en la salud de las mascotas
El Universal
Expertos de la UNAM revelan las consecuencias del síndrome en la salud animal