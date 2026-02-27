Desde Eclipse Lunar hasta Equinoccio de primavera

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).-

se posiciona como uno de los periodos más dinámicos para la observación astronómica contemporánea. El mes arranca con un fenómeno de alto impacto visual (la denominada "

"), evento que marca el inicio de una serie dey ocultaciones estelares de gran relevancia científica.De acuerdo con los registros de la(IAU), esta temporada no solo destaca por los eventos visibles a simple vista, sino por el inicio de la "", un lapso donde losse vuelven más accesibles para la observación vespertina debido a la orientación de la Tierra respecto al plano galáctico.El evento más sobrecogedor del mes ocurre entre el 2 y elcon el. Durante este fenómeno, el satélite natural cruza la sombra de la Tierra, adquiriendo unaprofunda debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. De acuerdo con los datos de Sky Tonight, la totalidad de este eclipse es visible desde regiones de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y gran parte de Asia."Durante la totalidad, la Luna se teñirá de un rojo intenso — una vista sobrecogedora" que coincide con la fase deela lasPosteriormente, el, se suscita un encuentro cercano entre. Ambos planetas aparecen notablemente juntos en el, separados por una distancia angular aproximada al ancho de un dedo índice con el brazo extendido.No obstante, especialistas de laadvierten que esta observación puede resultar compleja debido a su proximidad con el horizonte durante el. A este evento se suma, el, lacerca de la Luna, formando unpoco antes del amanecer.Uno de los hitos más significativos del calendario es el, programado para el día 20. Este evento marca elastronómica en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur.Aunque existe la creencia popular de que el día y la noche tienen una duración idéntica, la(NOAA) precisa que existendebido a laEn el ámbito astrológico, esta fecha coincide con el, lo que motiva la celebración del, aunque es imperativo distinguir esta práctica de lacomo disciplina científica basada en la observación empírica.