Diputados se reúnen para fortalecer cooperación en experimento ALICE

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizaron el encuentro parlamentario para la cooperación científica internacional "México y el experimento ALICE del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN)", a fin de intercambiar experiencias que ayuden a fortalecer al sector.

Diputados impulsan la cooperación científica internacional en ALICE

La finalidad fue crear un espacio de diálogo parlamentario–científico acerca de la participación e interés de México en la cooperación científica internacional, con énfasis en el experimento ALICE del CERN, sus alcances, oportunidades de colaboración y beneficios para el desarrollo científico y tecnológico nacional.

En su mensaje de bienvenida, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) resaltó la importancia de acompañar las relaciones que tiene nuestro país mediante el Centro de Estudios de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el CERN, lo cual le ha permitido participar en el proyecto ALICE en la construcción del Gran Colisionador de Hadrones.

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Abundó que dicha mesa interdisciplinaria de diálogo y colaboración coadyuvará a seguir afianzando los lazos de trabajo y vínculos de participación.

Subrayó que parte de las funciones de las y los diputados es abrir puertas y ser los eslabones que permitan coordinar acciones de carácter municipal, estatal y federal, así como a nivel internacional para avanzar.

El presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN), dijo que desde la perspectiva de la instancia que encabeza este tipo de investigación y tecnología es de relevancia para las negociaciones, ya que no se debe quedar atrás la tecnología.

Apuntó que se está haciendo un trabajo extraordinario, el cual se dice fácil, pero México no puede desperdiciar esta oportunidad.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) consideró que se trata de un tema importante que pone a nuestro país a la vanguardia y lo reta a avanzar de una mejor manera. "Sabemos que hay talento, pero sabemos que hay que mantenerlos para que sea México quien vaya marcando su propia agenda, sea competitivo y participe en este concierto internacional".

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Gerardo Villarreal Solis celebró los encuentros pues ayudan a conocer los alcances en términos de investigación y la colaboración que emprende nuestro país con otras instancias en el mundo, lo que ayuda a tener una visión actualizada de los rumbos tecnológicos.

Participación y aportaciones mexicanas en el CERN

El diputado Santiago González Soto (PT) comentó que se ha trabajado con la intención de darle continuidad a los proyectos iniciados en la anterior administración y que actualmente están dando resultados. Pidió la opinión de los expertos sobre qué parte de la normatividad debe desarrollarse.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Ambriz Delgadillo Humberto expresó que es de relevancia tener este diálogo e invertir en lo que realmente es importante, debido a que para alcanzar las metas se necesita de recursos y presupuesto, por lo que adelantó que apoyarán dicho proyecto.

Abundó que en México hay muchísimo talento en las universidades y centro de investigación, y es momento de apostarle a ello.

El vocero de ALICE experiment, Kai Schweda, explicó que a través de este último proyecto la humanidad puede tener acceso a los momentos más tempranos de nuestro universo, lo que ayuda a entender su historia y evolución.

Dijo que ALICE es una colaboración de 170 institutos de 30 países diferentes, con dos mil integrantes y mil científicos, la mitad de ellos jóvenes estudiantes de posgrado y aspirantes a doctorados.

"En el CERN construimos un modelo único para la colaboración internacional, donde 80 mil científicos de todo el mundo, incluyendo México, vienen al CERN y hacen investigación", resaltó.

Precisó que de esta comunidad el 2 por ciento son de origen mexicano, pero generan el 5 por ciento de artículos de investigación. "Es una asociación de mucha confianza desde hace más de 20 años".

A su vez, Antonio Ortiz Velásquez, investigador de ciencias exactas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM estimó que el proyecto de largo alcance requerirá del talento de técnicos e ingenieros.

Destacó que México ha asumido un papel central al proponer la construcción del primer detector de partículas para identificación, lo que sería un sistema competitivo dentro de los estándares internacionales de aportaciones de países asociados al CERN.