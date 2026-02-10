Eclipse solar anular 2026 en México: mitos y datos científicos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El próximo

llegará el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, sorprendiendo ade la astronomía.El, conocido como el fenómeno del "", ha despertadoy también numerosasque no siempre tienen sustento científico.Desde supuestoshastasobre su observación, estesuele estar rodeado de mitos.Aquí te contamos qué es verdad y qué no, además de algunosque probablemente no conocías sobre este impresionante fenómeno.De acuerdo con la, en diversas tradiciones, como la china y la mexica, se creía que durante un eclipse alguna entidad divina devoraba al Sol, ya sea un dragón o una deidad.Uno de los mitos más conocidos es que lasdeben ponerse unalrededor del vientre para que el bebé nazca sano.Por su parte, en, se piensa que durante un Eclipse hay quepara que nazcan más bonitas. Sin embargo, no hay ningún dato que pruebe que sea cierto.Ante ello, existen algunossobre elLos eclipses son unque no influye en lani malos pesares de las personas.Laesque el Sol, pero es capaz de bloquear completamente el disco solar a nuestra perspectiva.Mirar un Eclipse Solar directamentepuede ser extremadamente peligroso para tus ojos y puede causaren la visión e incluso ceguera.