Eclipse solar anular 2026 en México: mitos y datos científicos

Diversas culturas mexicanas y extranjeras tienen creencias sobre el eclipse, pero la ciencia aclara sus efectos reales.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 12:51 p.m.
A
Eclipse solar anular 2026 en México: mitos y datos científicos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El próximo

17 de febrero
llegará el Eclipse Solar Anular

, sorprendiendo a millones de amantes de la astronomía.
El Eclipse Solar Anular, conocido como el fenómeno del "anillo de fuego", ha despertado gran expectación y también numerosas creencias populares que no siempre tienen sustento científico.
Desde supuestos efectos negativos hasta ideas erróneas sobre su observación, este evento astronómico suele estar rodeado de mitos.
Aquí te contamos qué es verdad y qué no, además de algunos datos curiosos que probablemente no conocías sobre este impresionante fenómeno.
De acuerdo con la revista UNAM Global, en diversas tradiciones, como la china y la mexica, se creía que durante un eclipse alguna entidad divina devoraba al Sol, ya sea un dragón o una deidad.
Uno de los mitos más conocidos es que las mujeres embarazadas deben ponerse un listón rojo alrededor del vientre para que el bebé nazca sano.
Por su parte, en Italia, se piensa que durante un Eclipse hay que plantar flores para que nazcan más bonitas. Sin embargo, no hay ningún dato que pruebe que sea cierto.
Ante ello, existen algunos datos reales sobre el fenómeno astronómico:
Los eclipses son un fenómeno astronómico que no influye en la mala suerte ni malos pesares de las personas.
La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero es capaz de bloquear completamente el disco solar a nuestra perspectiva.
Mirar un Eclipse Solar directamente sin protección puede ser extremadamente peligroso para tus ojos y puede causar daño permanente en la visión e incluso ceguera.

