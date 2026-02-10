Bloquean calle en la Tercera Grande por falta de agua

Habitantes de la colonia Tercera Grande bloquearon la calle Jaime Sordo, a la altura de Duraznos, para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable, luego de que —aseguraron— llevan meses sin servicio en decenas de viviendas, pese a los constantes reportes realizados al organismo operador Interapas, al Gobierno Municipal y al Gobierno del Estado.

Desde temprana hora, los vecinos colocaron obstáculos y cerraron el paso vehicular como medida de presión, al señalar que las solicitudes formales, llamadas y gestiones ante las autoridades no han dado resultados.

La protesta generó afectaciones a la circulación en la zona, mientras los inconformes demandaban la presencia de funcionarios que ofrecieran una solución inmediata.

De acuerdo con los colonos, el pozo que abastece al sector permanece inoperante desde hace varios meses. Explicaron que el Interapas les ha informado que la falla se debe a falta de presupuesto para su rehabilitación, situación que ha dejado sin agua de manera prolongada a una gran cantidad de familias.

Los manifestantes denunciaron que, aunque en repetidas ocasiones las autoridades prometieron el envío de pipas para abastecer a la colonia, el apoyo ha sido irregular o insuficiente. En algunos casos, afirmaron, los camiones no llegan o sólo alcanzan para unas cuantas viviendas.

Ante la escasez, varias familias se han visto obligadas a comprar agua a proveedores particulares, lo que representa un gasto adicional que impacta su economía doméstica. "No es justo pagar doble por un servicio que debería ser básico", expresaron algunos vecinos durante la protesta.

Los colonos advirtieron que la falta de agua ha afectado actividades cotidianas como el aseo personal, la limpieza del hogar y la preparación de alimentos, además de generar preocupaciones sanitarias, especialmente en viviendas con niños y adultos mayores.

Finalmente, los inconformes señalaron que, si no obtienen una respuesta concreta y fechas claras para la reparación del pozo o el suministro regular mediante pipas, ampliarán las movilizaciones y podrían bloquear otras vialidades importantes de la capital en los próximos días.