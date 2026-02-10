logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Fotogalería

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bloquean calle en la Tercera Grande por falta de agua

La protesta generó afectaciones a la circulación en la zona

Por Rolando Morales

Febrero 10, 2026 12:19 p.m.
A
Bloquean calle en la Tercera Grande por falta de agua

Habitantes de la colonia Tercera Grande bloquearon la calle Jaime Sordo, a la altura de Duraznos, para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable, luego de que —aseguraron— llevan meses sin servicio en decenas de viviendas, pese a los constantes reportes realizados al organismo operador Interapas, al Gobierno Municipal y al Gobierno del Estado.

Desde temprana hora, los vecinos colocaron obstáculos y cerraron el paso vehicular como medida de presión, al señalar que las solicitudes formales, llamadas y gestiones ante las autoridades no han dado resultados.

La protesta generó afectaciones a la circulación en la zona, mientras los inconformes demandaban la presencia de funcionarios que ofrecieran una solución inmediata.

De acuerdo con los colonos, el pozo que abastece al sector permanece inoperante desde hace varios meses. Explicaron que el Interapas les ha informado que la falla se debe a falta de presupuesto para su rehabilitación, situación que ha dejado sin agua de manera prolongada a una gran cantidad de familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los manifestantes denunciaron que, aunque en repetidas ocasiones las autoridades prometieron el envío de pipas para abastecer a la colonia, el apoyo ha sido irregular o insuficiente. En algunos casos, afirmaron, los camiones no llegan o sólo alcanzan para unas cuantas viviendas.

Ante la escasez, varias familias se han visto obligadas a comprar agua a proveedores particulares, lo que representa un gasto adicional que impacta su economía doméstica. "No es justo pagar doble por un servicio que debería ser básico", expresaron algunos vecinos durante la protesta.

Los colonos advirtieron que la falta de agua ha afectado actividades cotidianas como el aseo personal, la limpieza del hogar y la preparación de alimentos, además de generar preocupaciones sanitarias, especialmente en viviendas con niños y adultos mayores.

Finalmente, los inconformes señalaron que, si no obtienen una respuesta concreta y fechas claras para la reparación del pozo o el suministro regular mediante pipas, ampliarán las movilizaciones y podrían bloquear otras vialidades importantes de la capital en los próximos días.

LEA TAMBIÉN

Exigen a Seduvop atender drenaje colapsado en Las Terceras

Vecinos de la zona norte se dicen afectados por obras de la dependencia

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bloquean calle en la Tercera Grande por falta de agua
Bloquean calle en la Tercera Grande por falta de agua

Bloquean calle en la Tercera Grande por falta de agua

SLP

Rolando Morales

La protesta generó afectaciones a la circulación en la zona

Diputada propone permiso por salud menstrual
Diputada propone permiso por salud menstrual

Diputada propone permiso por salud menstrual

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputada Jessica López presentó reformas a las leyes de educación y salud

Frente por las 40 Horas alerta sobre reforma laboral
Frente por las 40 Horas alerta sobre reforma laboral

Frente por las 40 Horas alerta sobre reforma laboral

SLP

Rolando Morales

Se denuncia que la iniciativa permite jornadas de hasta 12 horas y excluye economía informal.

SEGAM niega deforestación en obra del Splash
SEGAM niega deforestación en obra del Splash

SEGAM niega deforestación en obra del Splash

SLP

Pulso Online

La dependencia estatal asegura que la rehabilitación no ampliará