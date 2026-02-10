BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Los socios de la Sociedad Potosina La Lonja se encontraron en una agradable reunión.

Edgardo Matínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, les dio la bienvenida, en una atmósfera de buen gusto.

Como cada fin de mes, se encontraron en una comida, a fin de compartir algunas de las anécdotas interesantes de la temporada.

Ahí, charlaron de los proyectos a emprender y los planes a realizar esta temporada.

El grupo de amigos analizaron las expectativas de su desarrollo profesional y de negocios, que les permite incrementar experiencias y fortalecer relaciones.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!