logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

SOCIOS DE LA LONJA FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Por Redacción PULSO

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los socios de la Sociedad Potosina La Lonja se encontraron en una agradable reunión.

Edgardo Matínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, les dio la bienvenida, en una atmósfera de buen gusto.

Como cada fin de mes, se encontraron en una comida, a fin de compartir algunas de las anécdotas interesantes de la temporada.

Ahí, charlaron de los proyectos a emprender y los planes a realizar esta temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El grupo de amigos analizaron las expectativas de su desarrollo profesional y de negocios, que les permite incrementar experiencias y fortalecer relaciones.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ANA PAU ¡GRAN ALEGRÍA!
ANA PAU ¡GRAN ALEGRÍA!

ANA PAU ¡GRAN ALEGRÍA!

SLP

Maru Bustos

EMOCIONES Y SORPRESAS

Iglesia católica llama a fortalecer vínculos amorosos
Iglesia católica llama a fortalecer vínculos amorosos

Iglesia católica llama a fortalecer vínculos amorosos

SLP

El Universal

Desde la Fe: Reflexión sobre el amor profundo en contraposición a las relaciones superficiales de hoy en día.

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA
CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

SLP

Maru Bustos

COMPARTE INSTANTES PLENOS DE FELICIDAD

EL MÉXICO DE FRIDA
EL MÉXICO DE FRIDA

EL MÉXICO DE FRIDA

SLP

Redacción

PREPARA UNA VELADA ROMÁNTICA PARA CELEBRAR EL AMOR