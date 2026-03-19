¿El estrés en las personas es malo todo el tiempo?

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- En una ciudad que no se detiene, como la, el

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no es la excepción: es. Se cuela entre el ruido del tráfico, los vagones saturados del Metro y la prisa constante de millones de personas. Sin embargo, aunque suele verse como un enemigo, no siempre lo es.El, en esencia, es una. Así lo explica, coordinadora de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien subraya que se trata de una reacción física y mental ante situaciones que implican cambio, presión o incertidumbre. Es, en otras palabras, un: el cuerpo intenta volver a su equilibrio.No todoes perjudicial. Existe el llamado, unaque impulsa, motiva y acompaña momentos importantes de la vida, como una graduación o una boda. Pero cuando se vuelve constante, aparece su contraparte: el. Este tipo desostenido puede derivar en, fatiga e incluso problemas cardiovasculares y cerebrales.La diferencia no siempre está en la intensidad del problema, sino en suo en la capacidad de cada persona para enfrentarlo. Cuando los factores estresantes no desaparecen o cuando existe una vulnerabilidad individual, el organismo deja de recuperarse. Es entonces cuando elcomienza a pasar factura, tanto en la mente como en el cuerpo.A nivel biológico, el proceso es claro. El cuerpo libera, una hormona que prepara al organismo para responder ante una amenaza: eleva lay los niveles de glucosa. Pero cuando esta activación se prolonga, algunasempiezan a deteriorarse. La atención, la memoria y la concentración se ven afectadas, y con el tiempo también lo hace el estado emocional.En ese punto, las respuestas pueden variar. Algunas personas desarrollande: preocupación constante, irritabilidad, alteraciones del sueño y una sensación persistente de nerviosismo, incluso ante situaciones menores. Otras se inclinan hacia la, con ánimo bajo, pérdida de interés en actividades cotidianas, cambios en el apetito, insomnio o somnolencia excesiva, así como pensamientos de desesperanza.El cuerpo tampoco queda al margen. Elprolongado puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco,, problemas gastrointestinales como gastritis o colitis, y afecciones dermatológicas. A esto se sumanfísicos asociados a la, como dolor muscular, dificultad para respirar, palpitaciones o incluso sensaciones que pueden confundirse con un infarto.Frente a este panorama, laes inevitable: ¿cómo evitar que else convierta en unLa especialista plantea tres pasos clave. El primero es identificar los estresores: reconocer qué situaciones de la vida cotidiana generan tensión. El segundo, observar las propias reacciones frente a ellos. Y el tercero, evaluar cuáles de esas respuestas contribuyen al bienestar y cuáles lo deterioran.Este ejercicio implica también aceptar una: no todo puede cambiarse de inmediato. Pero reconocerlo, lejos de ser una derrota, puede aliviar la carga emocional. En lo que sí es modificable, eles amplio: desde ejercicio físico, meditación o yoga, hasta apoyo profesional.En este sentido, ladeja de ser un recurso exclusivo para trastornos mentales y se convierte en una herramienta cotidiana. Particularmente, las—o de tercera generación— han cobrado relevancia al enfocarse no en cambiar la realidad, sino en mejorar la forma en que las personas se relacionan con ella.En un entorno cada vez más acelerado, aprender a convivir con el—y no sólo a combatirlo— se vuelve una necesidad. Porque más que eliminarlo, el verdadero desafío está en evitar que tome el control.