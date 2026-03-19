Propone prohibir acceso de menores de 16 años a redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El diputado

(PAN)

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Protección al Consumidor, para prohibir que losaños tengan acceso a las redes sociales y plataformas digitales."Losque vemos son muchos, es como regularizar el alcohol, para que los niños no vayan a una tienda y puedan adquirir una botella de alcohol. Hay temas de adicciones en las redes sociales, en las plataformas digitales, existe hoy un tema de ciberacoso, de grooming, de sexting, y que los padres sean los que realmente estén conscientes de este problema que hoy existe en nuestro país", comentó.La iniciativa plantea que quienes ejercen la, tutela o guarda y custodia tengan la obligación de autorizar, crear, verificar, supervisar y cancelar las cuentas de aplicaciones digitales y redes sociales para losaños.Y los proveedores de servicios digitales y redes sociales deberán verificar, certificar y autentificar a las cuentas de aplicaciones digitales que cumplan con la obligación impuesta a los responsables de los menores de edad, respecto a la autorización, creación, verificación, supervisión y en su caso cancelación.El diputado Sánchez explicó que enseal respecto y ha tenido; y en nuestro continente, en Brasil se estableció mediante otro mecanismo."Esto ya se hizo en Australia, en Francia, no es un costo, es un tema de precaución, en donde la coordinación de las dos partes (gobierno y empresas de redes sociales) puede dar un. En Brasil se acaba de hacer, pero ellos lo hicieron con un, donde el padre controla el ingreso a todas las redes sociales", expresó.Finalmente, negó que se busqué coartar la libertad de expresión: "No estoy hablando de cortar la libertad de expresión, porque se puede, de alguna manera, confundir. Más allá de la libertad de expresión, es un tema dea las redes, a los niñosaños".