Propone prohibir acceso de menores de 16 años a redes sociales
La iniciativa busca que padres autoricen y supervisen cuentas digitales de menores de 16 años.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El diputadoErnesto Sánchez (PAN) propuso reformar
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Protección al Consumidor, para prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales y plataformas digitales.
"Los riesgos que vemos son muchos, es como regularizar el alcohol, para que los niños no vayan a una tienda y puedan adquirir una botella de alcohol. Hay temas de adicciones en las redes sociales, en las plataformas digitales, existe hoy un tema de ciberacoso, de grooming, de sexting, y que los padres sean los que realmente estén conscientes de este problema que hoy existe en nuestro país", comentó.
La iniciativa plantea que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia tengan la obligación de autorizar, crear, verificar, supervisar y cancelar las cuentas de aplicaciones digitales y redes sociales para los menores de 16 años.
Y los proveedores de servicios digitales y redes sociales deberán verificar, certificar y autentificar a las cuentas de aplicaciones digitales que cumplan con la obligación impuesta a los responsables de los menores de edad, respecto a la autorización, creación, verificación, supervisión y en su caso cancelación.
El diputado Sánchez explicó que en Australia y Francia se legisló al respecto y ha tenido resultados positivos; y en nuestro continente, en Brasil se estableció mediante otro mecanismo.
"Esto ya se hizo en Australia, en Francia, no es un costo, es un tema de precaución, en donde la coordinación de las dos partes (gobierno y empresas de redes sociales) puede dar un resultado positivo. En Brasil se acaba de hacer, pero ellos lo hicieron con un sistema parental, donde el padre controla el ingreso a todas las redes sociales", expresó.
Finalmente, negó que se busqué coartar la libertad de expresión: "No estoy hablando de cortar la libertad de expresión, porque se puede, de alguna manera, confundir. Más allá de la libertad de expresión, es un tema de control de acceso a las redes, a los niños menores de 18 años".
no te pierdas estas noticias
Propone prohibir acceso de menores de 16 años a redes sociales
SLP
El Universal
La iniciativa busca que padres autoricen y supervisen cuentas digitales de menores de 16 años.
Ven a Chat GPT como amenaza en el sector salud
SLP
El Universal
Costos variables en servicios médicos privados y públicos afectan decisiones de usuarios en México.
Informe Mundial de la Felicidad 2026: redes sociales afectan bienestar juvenil
SLP
AP
El informe de Oxford relaciona el uso intensivo de redes sociales con la caída del bienestar en jóvenes.