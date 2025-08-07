logo pulso
Elon Musk anuncia Grok 5, un chatbot revolucionario de inteligencia artificial

La batalla de los chatbots: Elon Musk defiende la superioridad de Grok 5 sobre GPT-5 de OpenAI en el campo de la inteligencia artificial.

Por EFE

Agosto 07, 2025 06:04 p.m.
Elon Musk anuncia Grok 5, un chatbot revolucionario de inteligencia artificial

Nueva York, 7 ago (EFE).- El magnate Elon Musk dijo este jueves que su empresa de inteligencia artificial (IA) XAI lanzará Grok 5, un vanguardista modelo de IA multimodal, a finales de este año y que la versión actual de ese chatbot es mejor que el nuevo modelo avanzado GPT-5 presentado hoy por OpenAI.

El propietario de la red social X y de Tesla escribió hoy que "Grok 4 Heavy (G4H) era más inteligente hace dos semanas de lo que ahora es GPT5, y que G4H ya es mucho mejor" en respuesta a un usuario que comparaba las capacidades de los modelos.

"Grok 5 saldrá antes del final de este año y será devastadoramente bueno", comentó en otro mensaje sobre el chatbot disponible en X y que se caracteriza por dar respuestas utilizando un toque de humor e incorrección política, lo cual ha levantado muchas polémicas.

OpenAI lanzó hoy el esperado modelo GPT-5 de manera gratuita y progresiva para todos los usuarios del chatbot ChatGPT y su máximo ejecutivo, Sam Altman, lo comparó con "un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted".

Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero luego se separó de la compañía y desde que lanzaron con gran éxito ChatGPT ha dicho en varias ocasiones que OpenAI lleva la IA a direcciones peligrosas para el futuro de la humanidad.

La batalla de los chatbots: Elon Musk defiende la superioridad de Grok 5 sobre GPT-5 de OpenAI en el campo de la inteligencia artificial.

