Fuerza Aérea de EE. UU. niega retiro anticipado a militares transgénero

WASHINGTON (AP) — La Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó el jueves que negará a todos los miembros del servicio transgénero que han servido entre 15 y 18 años la opción de retirarse anticipadamente y, en su lugar, los separará sin beneficios de jubilación.

Esta medida significa que los miembros del servicio transgénero ahora tendrán que decidir entre aceptar un pago de separación en una sola suma ofrecido a las tropas de menor rango o ser removidos del servicio.

Un portavoz de la Fuerza Aérea dijo a The Associated Press que "aunque a los miembros del servicio con 15 a 18 años de servicio honorable se les permitió solicitar una excepción a la política, ninguna de las excepciones fue aprobada". Aproximadamente una docena de miembros del servicio habían sido "notificados prematuramente" de que podrían retirarse antes de que esa decisión fuera revertida, según el portavoz que habló bajo condición de anonimato para discutir la política interna de la Fuerza Aérea.

Todos los miembros transgénero de la Fuerza Aérea están siendo separados del servicio bajo las políticas de la administración Trump.

Un memorando del lunes que anunciaba la nueva política, visto por The Associated Press, dice que la decisión de negar los beneficios de jubilación se tomó "después de una cuidadosa consideración de las solicitudes individuales".

La medida se produce después de que el Pentágono recibiera permiso a principios de mayo por parte de la Corte Suprema para avanzar con una prohibición de todas las tropas transgénero sirviendo en el ejército. Días después, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció una política que ofrecería a los elementos transgénero que actualmente sirven abiertamente la opción de voluntariamente dejar el servicio y recibir un pago de separación grande y único o ser separados involuntariamente en una fecha posterior.

Un funcionario del Pentágono dijo a los reporteros en mayo que veían la política como un trato "con dignidad y respeto" para cualquiera que se viera afectado por ella.

Sin embargo, a finales de julio, algunos militares transgénero dijeron a Military.com que encontraban todo el proceso de separación, que ha incluido la obligación de cambiar su género en los documentos de servicio, "deshumanizante" o "crueldad abierta".