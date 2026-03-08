Google destaca aportes de mujeres en ciencias con doodle 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Como cada año, este

se conmemora en

, una jornada dedicada a la protesta y a la reflexión en torno a lay la lucha por exigiry que se hagan respetar los derechos constitucionales de millones de mujeres alrededor del mundo.Durante este día, millones de mujeres salen a las calles a marchar y alzar la voz frente a temas tales como la, la, derechos reproductivos y la participación política, además de exigir un espacio libre y seguro para cada mujer.Por ello, este domingo el motor de búsquedadedicó unen supara conmemorar este día, con el objetivo de visibilizar el papel clave de las mujeres y sus aportes en algunas, tales como la computación, química o la astronomía.De acuerdo con la compañía tecnológica, esteestá dedicado a honrar elde las pioneras de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (), que han allanado el camino para lade niñas y mujeres."Desdehasta navegantes oceánicas, los descubrimientos epor mujeres ayudaron a sentar las bases de nuestro", detalló la empresa estadounidense, refrendando su compromiso con la lucha.El diseño de estees decon tonos rosados y azules en una. En la ilustración animada, cada letra se reemplaza por un elemento visual que hace referencia a una disciplina en el ámbito de la investigación científica y la innovación tecnológica.Lapermite recorrer ilustraciones que representanpor mujeres, desdehasta investigadoras científicas: un eclipse lunar, el sistema solar, una estrella fugaz, un cubo, una regla y un conjunto de átomos.Finalmente, elaparece en ladel buscador durante cada, recordando la importancia de esta fecha que visibiliza y reconoce el papel de las mujeres en distintos ámbitos, desde la ciencia y la cultura hasta el deporte y el activismo social.Dentro del ámbito de la ciencia destacan los perfiles de mujeres como la científica, la programadora, la matemática y exploradora espacial, la inventora Hedy Lamarr, la informática Grace Hopper y la bióloga molecular Rosalind Franklin.