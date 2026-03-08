Google destaca aportes de mujeres en ciencias con doodle 8M
Google conmemora el 8 de marzo con un doodle que resalta la importancia de las mujeres en ciencias y tecnología.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Como cada año, este8 de marzo se conmemora en Día Internacional de la Mujer
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, una jornada dedicada a la protesta y a la reflexión en torno a la igualdad y la lucha por exigir justicia y que se hagan respetar los derechos constitucionales de millones de mujeres alrededor del mundo.
Durante este día, millones de mujeres salen a las calles a marchar y alzar la voz frente a temas tales como la violencia de género, la brecha salarial, derechos reproductivos y la participación política, además de exigir un espacio libre y seguro para cada mujer.
Por ello, este domingo el motor de búsqueda Google dedicó un doodle especial en su página principal para conmemorar este día, con el objetivo de visibilizar el papel clave de las mujeres y sus aportes en algunas disciplinas científicas, tales como la computación, química o la astronomía.
De acuerdo con la compañía tecnológica, este doodle está dedicado a honrar el legado perdurable de las pioneras de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), que han allanado el camino para la próxima generación de niñas y mujeres.
"Desde astrónomos hasta navegantes oceánicas, los descubrimientos e inventos liderados por mujeres ayudaron a sentar las bases de nuestro mundo moderno", detalló la empresa estadounidense, refrendando su compromiso con la lucha.
El diseño de este doodle es de color morado con tonos rosados y azules en una estética granulada. En la ilustración animada, cada letra se reemplaza por un elemento visual que hace referencia a una disciplina en el ámbito de la investigación científica y la innovación tecnológica.
La animación interactiva permite recorrer ilustraciones que representan innovaciones lideradas por mujeres, desde exploradoras del espacio hasta investigadoras científicas: un eclipse lunar, el sistema solar, una estrella fugaz, un cubo, una regla y un conjunto de átomos.
Finalmente, el doodle aparece en la página principal del buscador durante cada 8 de marzo, recordando la importancia de esta fecha que visibiliza y reconoce el papel de las mujeres en distintos ámbitos, desde la ciencia y la cultura hasta el deporte y el activismo social.
Dentro del ámbito de la ciencia destacan los perfiles de mujeres como la científica Marie Curie, la programadora Ada Lovelance, la matemática y exploradora espacial Katherine Johnson, la inventora Hedy Lamarr, la informática Grace Hopper y la bióloga molecular Rosalind Franklin.
no te pierdas estas noticias
Google destaca aportes de mujeres en ciencias con doodle 8M
SLP
El Universal
Google conmemora el 8 de marzo con un doodle que resalta la importancia de las mujeres en ciencias y tecnología.
¿Cómo serán las nuevas contraseñas de WhatsApp?
SLP
El Universal
La app de Meta se encuentra trabajando en un sistema que tiene por objetivo disminuir la tasa de fraudes
Marzo 2026 tendrá lluvias de estrellas visibles en México
SLP
El Universal
Las lluvias Xi Hercúlidas, Gamma Nórmidas y Eta Virgínidas serán visibles en marzo 2026 con condiciones variables.