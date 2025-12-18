Google no podrá obligar uso de Android en celulares

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Tras un procedimiento que se realizó por la falta de competencia en el mercado de sistemas operativos móviles, la Comisión Nacional Antimonopolio acordó con Google que ya no podrá usar sus contratos para presionar a las marcas de teléfonos a utilizar el sistema operativo Android en los dispositivos.

En un comunicado, la también llamada Comisión Antimonopolio resolvió una investigación que se centró en determinar si eran válidas las condiciones que imponía Google a los fabricantes de celular para usar el sistema Android y los servicios asociados con la compañía como Google Play, Gmail y YouTube, entre otros.

En otras palabras, los productores de celulares podrán utilizar otros sistemas operativos alternos a IOS y Android y no deberán de imponer el uso de aplicaciones como Play Store.

La Comisión consideró que esas prácticas reducían la competencia y limitaban las alternativas tecnológicas disponibles para las marcas y para los consumidores.

Por ello, "conforme al marco legal aplicable a este procedimiento, la Comisión Antimonopolio resolvió aceptar los compromisos presentados por Google para solucionar las preocupaciones identificadas en los contratos de compatibilidad que firman con los fabricantes de dispositivos móviles inteligentes".

El acuerdo entre las dos partes fue que "Google eliminará ciertas restricciones contractuales que imponía a fabricantes de dispositivos móviles, por lo que ahora podrán fabricar y distribuir dispositivos con sistemas operativos diferentes a Android libremente".

De acuerdo con la Comisión, lo anterior es compatible con "otros remedios aceptados por autoridades antimonopolio alrededor del mundo".

El cambio clave es que Google tendrá que eliminar cláusulas que en los hechos condicionaban el uso de Android, con lo que empresas como Samsung, Xiaomi, Motorola y otras podrán decidir libremente qué sistema operativo incorporar en cada modelo, sin perder el acceso a Android o a otros servicios de Google si optan por usar aplicaciones de dicha empresa en sus dispositivos.

De acuerdo con el planteamiento de la Comisión Antimonopolio, Android seguirá operando, pero ya no será la única opción impuesta por contrato, con lo que se "ampliarán las alternativas para los fabricantes y reducirán costos asociados a diferentes configuraciones tecnológicas".

La decisión permitirá que los consumidores tengan una mayor oferta de sistemas operativos y servicios o aplicaciones distintas en sus celulares, porque los fabricantes podrán incorporar otros softwares como One UI, Wear OS, Tizen, o sus propios navegadores, mapas, asistente y nubes alternativos.