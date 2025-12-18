Atienden 85% de baches reportados en la capital

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de la capital informó que, desde octubre de 2024, se han atendido el 85 por ciento de los baches confirmados tras reportes ciudadanos recibidos como parte del programa de Bacheo Emergente.

De acuerdo con la dependencia, en el periodo referido se recibieron 8 mil 195 reportes ciudadanos, de los cuales 5 mil 939 fueron verificados técnicamente como baches. De ese total, 5 mil 050 ya fueron reparados, mientras que 889 se encuentran en proceso de atención o programados para su intervención.

La autoridad municipal detalló que cada reporte es sometido a una revisión técnica en campo para determinar el tipo de daño, su origen y el nivel de riesgo, a fin de definir el método de reparación. En los casos en los que el deterioro de la superficie vial no corresponde a un bache, sino a fugas de agua, colapsos de drenaje o daños en infraestructura pluvial, los reportes son canalizados a las instancias competentes, principalmente al organismo operador Interapas. Asimismo, se indicó que 167 reportes fueron atendidos mediante trabajos de reparación en rejillas.

El ayuntamiento señaló que, a través del chatbot "Güicho", se reciben en promedio 25 reportes diarios, lo que permite mantener una programación continua de trabajos. En la mayoría de los casos, las reparaciones se realizan en un plazo aproximado de 24 horas; no obstante, cuando se requiere el uso de concreto hidráulico o adoquín, los trabajos pueden extenderse hasta tres días.

Finalmente, se informó que los reportes ciudadanos pueden realizarse mediante el chatbot "Güicho", disponible vía WhatsApp al número 444 165 3081.