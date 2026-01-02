logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ 2026!

Fotogalería

¡FELIZ 2026!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Hora exacta de la primera Luna llena del año en México

Descubre cuándo y cómo ver la Superluna en México

Por El Universal

Enero 02, 2026 12:50 p.m.
A
Hora exacta de la primera Luna llena del año en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- Enero ha llegado, y con ello, diversos eventos astronómicos acompañarán el mes y deleitará la pupila de los amantes de la astronomía.

Por lo anterior, la primera Luna llena de 2026 llegará acompañada de un fenómeno que siempre despierta curiosidad y asombro: una Superluna, visible a simple vista y con un brillo más intenso de lo habitual.

Este fenómeno también es llamado Luna de Lobo; aquí te contamos la hora exacta en la que podrá apreciarse este evento astronómico que marca el inicio del calendario lunar del año.

Esta es la hora exacta de la Superluna de enero en México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según información del portal Star Walk, dedicado a la divulgación astronómica, la Superluna podrá apreciarse el sábado 3 de enero de 2026 en punto de las 4:02 de la mañana, hora del centro de México.

Cabe mencionar que el disco lunar se verá lleno durante varios días, desde el 1 de enero.

¿Cómo puede afectar al cuerpo una Superluna?

Pese a las creencias sin sustento científico, las superlunas no tienen efectos negativos en la salud humana ni son responsables de fenómenos extremos como inundaciones severas, sismos, erupciones volcánicas o tsunamis.

Su impacto real se limita a provocar mareas apenas más elevadas, generalmente solo unos centímetros por encima de las mareas habituales de Luna llena. Aunque en caso de presentarse condiciones meteorológicas adversas estas mareas ligeramente mayores podrían notarse, su influencia es mínima y prácticamente irrelevante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hora exacta de la primera Luna llena del año en México
Hora exacta de la primera Luna llena del año en México

Hora exacta de la primera Luna llena del año en México

SLP

El Universal

Descubre cuándo y cómo ver la Superluna en México

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

SLP

AP

Investigación científica revela detalles inéditos del volcán Popocatépetl con imágenes en 3D

Luna llena y lluvia de meteoros marcarán enero astronómico
Luna llena y lluvia de meteoros marcarán enero astronómico

Luna llena y lluvia de meteoros marcarán enero astronómico

SLP

AP

La primera lluvia de meteoros del año se une a la Superluna en un espectáculo astronómico en enero.

La estafa digital más común que llega por correo y WhatsApp
La estafa digital más común que llega por correo y WhatsApp

La estafa digital más común que llega por correo y WhatsApp

SLP

El Universal

Descubre cómo evitar el phishing en correo y WhatsApp y proteger tus datos personales. Consejos útiles para prevenir estafas digitales.