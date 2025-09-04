Implementación de alerta masiva por celular en simulacro nacional de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ya estamos en septiembre y han comenzado las actividades preventivas contra sismos con simulacros. El Segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo centro de México).

Este mes es recordado por muchos por los trágicos terremotos de 1985 y 2017 que ocurrieron durante septiembre y el mismo día, por lo que muchos mexicanos se preparan para cualquier incidente de este mes.

Las zonas sísmicas con mayor probabilidad de desastres cuentan con diversos mecanismos de prevención que difunden la alerta sísmica como altavoces, televisión, radio o redes sociales.

Por ello, en esta ocasión, el Gobierno de México dio un comunicado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de que implementará un nuevo mecanismo de difusión de la alerta sísmica, que será por teléfono celular.

¿Cómo funcionará la primera alerta masiva por celular?

Estas son algunas especificaciones que debes tener en cuenta para que este nuevo tipo de alerta sísmica no te tome por sorpresa:

El simulacro se llevará a cabo el próximo jueves 19 de septiembre a mediodía.

Se enviará un mensaje de forma instantánea de alerta a más de 80 millones de celulares activos en México.

El mensaje que llegará dirá "ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO."

Esto no requerirá de internet, saldo, ni instalación de alguna aplicación. Solo se requiere activar la función de alertas inalámbricas en el teléfono.

Este sistema se distribuye a los operadores telefónicos quienes serán los encargados de distribuirlos a los diferentes dispositivos del país.

Si quieres aclarar dudas y recibir más información, puedes llamar al número 079 desde tu móvil.