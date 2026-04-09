Labiales que iluminan la sonrisa y hacen ver dientes más blancos

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 9 (EL UNIVERSAL).-no solo es cuestión de color o tendencia. En realidad, hay un factor que muchas veces pasa desapercibido: cómo ese tono interactúa con tu sonrisa. Y es que, más allá del acabado o la intensidad, el

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puede hacer que los dientes se vean más blancos... o todo lo contrario.Labiales que hacen ver tus dientes más blancosLa clave está en entender que lostienden a neutralizar los matices amarillos. Por eso, los labiales con—como los rojos cereza, vinos profundos o algunosintensos— generan unque ilumina la sonrisa de inmediato. No se trata de cambiar el color natural de los dientes, sino de crear contraste a través del maquillaje.Dentro de esta gama, losson probablemente los más favorecedores. A diferencia de los rojos anaranjados, que pueden acentuaren los dientes, los que tienen unaportan unade limpieza y brillo. Lo mismo ocurre con los tonos berry o ciruela, que además suman profundidad al look sin perder ese efecto iluminador.Lostambién juegan un papel importante, pero no todos funcionan igual. Mientras que losconpueden pasar desapercibidos en este sentido, los que se inclinan hacia el fucsia o ellogran ese contraste que hace que los dientes resalten más blancos. Son una opción ideal para quienes buscan algo menos intenso que un rojo, pero igual de efectivo.Qué tonos evitar si quieres una sonrisa más blancaEn cambio, los—como los, terracotas o algunos corales— tienden a hacer lo opuesto. Aunque pueden ser favorecedores en la piel, no ayudan a neutralizar los matices amarillos, por lo que la sonrisa puede verse ligeramente más opaca. Esto no significa que deban evitarse, sino que conviene usarlos sabiendo el efecto que generan.Al final,también es entender cómo funciona en conjunto con el rostro. Más allá de tendencias,en el tono pueden cambiar por completo la percepción de un look. Y en este caso, lograr una sonrisa más luminosa puede ser tan simple como elegir el color adecuado.