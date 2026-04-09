Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados
Operativo conjunto permitió sofocar el fuego; empresa fue clausurada tras el siniestro
Un incendio registrado en la empresa Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, fue controlado en su totalidad la tarde de este miércoles, sin que se reportaran personas lesionadas.
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que la emergencia fue atendida mediante un operativo conjunto que permitió extinguir el fuego en el menor tiempo posible y poner a salvo a decenas de personas.
En las labores participaron elementos del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Cruz Roja, así como corporaciones estatales y municipales de la capital y Villa de Pozos.
El funcionario destacó la coordinación entre autoridades y el desempeño de los cuerpos de emergencia, al tratarse de un incendio de grandes dimensiones.
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Además, subrayó la participación de la sociedad civil y empresarios, quienes apoyaron con víveres, agua, bebidas hidratantes y pipas para contribuir a las labores de combate.
Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el inmueble fue clausurado, tras la colocación de los sellos correspondientes.
Descomunal incendio en la Zona Industrial
Se trata de una fábrica de plásticos, las llamas y humo fueron enormes
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