logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS BASTONEROS

Fotogalería

EXPERTOS BASTONEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protección Civil amenaza con clausura a Plaza San Luis

El complejo comercial tiene pendientes varias acciones correctivas

Por Rubén Pacheco

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Protección Civil amenaza con clausura a Plaza San Luis

De mantenerse la negativa de acatar las disposiciones en la materia, se procedería a clausurar la plaza San Luis, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Advirtió que la medida administrativa podría aplicarse, hasta en tanto no cumpla con las condiciones de seguridad para los consumidores, es decir, entregar una memoria de cálculo, dictámenes estructurales y eléctrico, salidas de emergencia y su señalización, así como capacitaciones en primeros auxilios a su personal.

En entrevista, contextualizó que la empresa particular acumula dos sellos de clausura, una por el desprendimiento del techo y otra por la ruptura de una ventana de vidrio, irregularidades ya solventadas, sin embargo, mantienen su incumplimiento en documentación sobre las demás obligaciones.

LEA TAMBIÉN

Clausuran guarderías y primarias

Se detectó falsificación de firmas y documentos; autoridades emprenden acciones penales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP
Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP

Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte riesgo de incendios en Centro y Altiplano; se esperan chubascos por la tarde

Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados
Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados

Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados

SLP

Redacción

Operativo conjunto permitió sofocar el fuego; empresa fue clausurada tras el siniestro

Al alza, accidentes en San Luis Potosí
Al alza, accidentes en San Luis Potosí

Al alza, accidentes en San Luis Potosí

SLP

Rubén Pacheco

Incidentes viales los de mayor crecimiento

Apretarán a grandes deudores de agua
Apretarán a grandes deudores de agua

Apretarán a grandes deudores de agua

SLP

Rolando Morales

Industrias y comercios tienen elevados adeudos: Galindo Ceballos