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Demandan justicia por enfermero

Compañeros y familiares realizan marcha hasta oficinas de la FGE

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Demandan justicia por enfermero

CIUDAD VALLES.- Personal de salud del IMSS de Valles se unió en una manifestación y marcha para exigir justicia por la muerte violenta que sufrió Gabriel García Balleza, el enfermero de esa institución médica.

Gabriel García, padre y homónimo del enfermero que fue presuntamente ultimado en una casa del fraccionamiento El Consuelo el 25 de marzo pasado, dijo que tras 14 días exactos de haber ocurrido el hecho no han recibido ni una llamada ni avance investigativo de personal de la Fiscalía General del Estado y eso fue lo que lo motivó a él y a decenas de otrora compañeros de Gabriel a salir a la calle a marchar y exigir justicia pronta.

La manifestación inició en la Plaza Principal, caminó por Hidalgo, cruzó el Centro, fue a dar a Fray Andrés de Olmos y de ahí a la Fiscalía, para pedir que se desvelen los detalles y se castigue al responsable del homicidio.

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