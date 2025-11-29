Las Mejores Plantas para Decorar tu Hogar con Estilo y Poco Mantenimiento

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Tener plantas dentro del hogar además de mejorar la decoración, también ayuda a purificar el aire y crear un ambiente más relajante. Sin embargo, no todas las personas tienen tiempo para brindarles cuidados constantes.

Si deseas gozar de un entorno más verde en tu hogar, a continuación te diremos cuáles son las mejores plantas para interiores que requieren poco mantenimiento, que son ideales para quienes buscan un bonito detalle sin complicaciones.

Las mejores plantas para interiores

Lengua de suegra (Sansevieria)

La sansevieria es una de las plantas más resistentes que existen, tolera espacios con poca luz, riegos esporádicos y temperaturas cambiantes. Además, es una excelente purificadora del aire, según diversos estudios botánicos.

Solo necesita agua cada dos o tres semanas, lo que la hace perfecta para quienes viajan constantemente o se olvidan de regar sus plantas.

Potos (pothos)

El pothos es famoso por su increíble capacidad para adaptarse a casi cualquier ambiente, se puede colocar en habitaciones con luz indirecta o incluso en baños luminosos.

Esta planta crece rápido y sus hojas colgantes aportan un toque natural encantador. Para mantenerlo sano, basta con regar cuando la tierra se sienta seca al tacto.

Zamioculca

Para quienes buscan una planta elegante y minimalista, la zamioculca es una gran opción, ya que puede sobrevivir con muy poca luz y no requiere riego frecuente; de hecho, el exceso de agua puede dañarla. Es ideal para oficinas, salas o departamentos con iluminación moderada.

Cactus y suculentas

Las suculentas son las favoritas de quienes buscan plantas decorativas y duraderas. Solo requieren mucha luz natural y riegos mínimos, normalmente cada 15 o 20 días. Existen miles de variedades, por lo que puedes combinarlas para crear rincones únicos dentro del hogar.

Palma de salón

La palma de salón aporta un toque tropical sin demandar demasiados cuidados. Necesita luz indirecta y riegos moderados, pero no diarios. Además, ayuda a mejorar la humedad del ambiente y crea un aspecto fresco y natural en cualquier espacio.

Consejos para cuidar plantas de bajo mantenimiento

Evita el exceso de riego; es el error más común.

Colócalas en zonas donde reciban la luz adecuada para su especie.

Limpia sus hojas una vez al mes para que respiren mejor.

Usa macetas con buen drenaje.