Así puedes usar vinagre de manzana para limpiar tu parabrisas

El vinagre de manzana no solo es un ingrediente de cocina. Cuenta con propiedades que lo hacen una excelente alternativa al agua y jabón al momento de limpiar el parabrisas y los vidrios de tu auto.

Las propiedades de este ingrediente son capaces de remover manchas difíciles e incluso olores en cualquier superficie.

En Autopistas te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Cuáles son las ventajas de limpiar con vinagre de manzana?

Limpiar con vinagre de manzana tiene diversas ventajas ambientales y sanitarias.

De acuerdo con la empresa especializada en limpieza de vidrios, Bedford Window Cleaning, las ventajas de limpiar con vinagre de manzana son:

· Atributos respetuosos con el medio ambiente: Es una alternativa ecológica a los limpiadores con químicos.

· Beneficios a la salud: Al no contener químicos agresivos, el vinagre de manzana funciona como una alternativa segura a los limpiadores comerciales, ya que no produce gases nocivos ni afecta la calidad del aire.

· Calidad de la limpieza: La acidez del vinagre de manzana ayuda a disolver la suciedad, manchas y grasa del vidrio.

Asimismo, el vinagre de manzana es capaz de quitar las manchas de gotas de agua del parabrisas ocasionadas por la lluvia o por una mala limpieza.

Entre sus desventajas solo se encuentra el olor, el cual desaparece luego de unos minutos al sol.

¿Cómo utilizar el vinagre de manzana para limpiar el parabrisas?

Para limpiar el parabrisas con vinagre de manzana los expertos recomiendan:

· En primer lugar es necesario enjuagar la superficie con agua, antes de empezar a frotar con una esponja.

· Después, se necesita un recipiente con vinagre.

· En este punto se moja la esponja de microfibra con vinagre de manzana y se procederá a limpiar la zona suavemente.

· Posteriormente se volverá a mojar la esponja y se tendrá que limpiar, esta vez haciendo más presión sobre el parabrisas.

· Es necesario repetir la limpieza hasta que no quede suciedad en el vidrio.

· Después, hay que repetir el proceso con todas las ventanas del auto.

· Es importante dejar secando al aire.

Es recomendable limpiar haciendo movimientos en forma de 8 y no de forma horizontal o vertical, ya que de esta forma el vinagre podría concentrarse en los extremos del auto.

¿Qué otras utilidades tiene el vinagre de manzana?

Adicionalmente, de acuerdo con Mapfre, el vinagre de manzana puede servir para quitar olores al interior de un auto.

Para esto basta con crear una solución de vinagre con un poco de agua y bicarbonato y aplicarlo en las partes sucias del interior del vehículo.