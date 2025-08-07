logo pulso
Ciencia y Tecnología

Lluvia de estrellas Perseidas: ¿Dónde verlas en su máximo esplendor?

Explora los destinos más espectaculares para observar las estrellas en México

Por El Universal

Agosto 07, 2025 03:02 p.m.
A
Lluvia de estrellas Perseidas: ¿Dónde verlas en su máximo esplendor?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El próximo 12 de agosto se podrá disfrutar de un fenómeno astronómico impresionante, es uno de los más esperados del mes. Se trata de la Lluvia de Estrellas Perseidas.

Esto se debe a que las Perseidas alcanzarán su punto máximo produciendo alrededor de 100 meteoros por hora.

En México se podrá observar en punto de las 09:15 horas. Sin embargo, debido a que días antes la Luna Llena de Esturión se manifestará en el cielo, por lo que el disco lunar iluminado en un 90% deslumbrará el cielo durante toda la noche, eclipsando ligeramente a los meteoros más débiles.

Se ha vuelto muy popular realizar excursiones y acampar para observar estos eventos astronómicos, por lo que existen lugares específicos que harán tu experiencia mucho más espectacular con sus paisajes.

De acuerdo con el sitio web "Explore México", menciona algunos de estos lugares donde podrás disfrutar de cualquier fenómeno astronómico.

Parque Nacional El Chico, Hidalgo: Este es un lugar perfecto, se encuentra cerca de Pachuca y CDMX. Podrás encontrar cabañas, campamentos y senderos, que hacen tu experiencia mucho más cómoda para compartir con familiares, amigos, parejas.

Nevado de Toluca: Si te gusta algo mucho más aventurero puedes explorar y caminar, aunque no es tan conocido por estas excursiones, es un lugar magnífico por la falta de contaminación lumínica lo que hace que puedas disfrutar del cielo nocturno. Al pasar la noche en el Parque Nacional, podrás acampar o estar en una campaña cercana.

Wirikuta, San Luis Potosí: Este es un desierto que permite observar un campo de visión completamente oscuro, lo cual es perfecto para observar las estrellas. Así que puedes sumarle la experiencia de acampar bajo este cielo estrellado.

Parque Nacional San Pedro Mártir, Baja California: Es un parque que se encuentra a una gran altura, ofreciendo una vista del cielo despejado del hemisferio norte. Este espacio está controlado y protegido lo que lo convierte en una experiencia con un ambiente limpio. También podrás visitar el Observatorio Astronómico Nacional, donde conocerás proyectos de investigación y disfrutarás de la noche estrellada.

Lluvia de estrellas Perseidas: ¿Dónde verlas en su máximo esplendor?
Lluvia de estrellas Perseidas: ¿Dónde verlas en su máximo esplendor?

Lluvia de estrellas Perseidas: ¿Dónde verlas en su máximo esplendor?

SLP

El Universal

Explora los destinos más espectaculares para observar las estrellas en México

