Gerardo Aldaco, nuevo director del ITSSLP
La Junta Directiva aprobó por unanimidad la designación
En el marco de la quinta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP), se aprobó por unanimidad la designación de Luis Gerardo Aldaco Ortega como director general.
El Instituto informó que, con este cambio, se buscan consolidar los proyectos académicos y de vinculación estratégica de la institución.
Reafirmó su compromiso con la calidad educativa, la innovación y el impulso al talento local, elementos clave para seguir formando profesionales altamente capacitados en beneficio del desarrollo de San Luis Potosí.
