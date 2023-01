Los riesgos de dormir con el celular

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Resulta más común de lo que parece que las personas, a la hora de irse a dormir, lleven consigo su teléfono a la cama, ya sea para terminar de chatear, realizar algún trabajo inconcluso, ponerse al corriente revisando todo lo que pasó durante el día o por mero entretenimiento. La realidad es que existen algunos riesgos de dormir con el celular ya sea al lado o debajo de la almohada.

Continuar viendo la serie, escuchar una canción, así como jugar una última partida de algún videojuego o revisar las redes sociales antes de quedarse dormido podría generar algunos riesgos para la salud, por lo que expertos en el tema recomiendan dejar de realizar esta actividad.

¿Es malo dormir con el celular al lado de la almohada por la radiación?

Aunque mucho se habla de que las radiaciones electromagnéticas que emite un celular repercuten directamente en la salud causando enfermedades como cáncer cerebral o tumores, la realidad es que, aseguran profesionales de la física pertenecientes al Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud, dichas aseveraciones se pueden desmentir.

La razón es que, aun cuando los celulares se encuentren en uso, la radiación que estos emiten está muy por debajo de los límites de seguridad, aún más cuando no se utilizan y solo están en estado de reposo, por lo que dormir junto a ellos no supone problema alguno a nivel de radiación electromagnética.

Riesgos de usar el celular antes de dormir

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que el uso constante del celular en la cama antes de dormir no conlleve algunos riesgos para la salud, y es que, más allá de las ondas o la radiación que pueda transmitir mientras está en reposo junto a la almohada, existe un elemento muy básico en todos los teléfonos que es dañino a nivel cognitivo y visual: la luz.

En un estudio realizado por el Centro de Investigación Lumínica de Nueva York, se comprobó que la luz artificial que emiten los dispositivos móviles es capaz de suprimir la secreción de melatonina, hormona que tiene entre sus funciones regular el estado fisiológico del sueño.

Es decir, que mientras el cerebro relacione la luz azul de los dispositivos móviles con la luz del día, menos producirá las señales químicas y fisiológicas que inducen el sueño y el reloj biológico se verá directamente afectado, produciendo así trastornos de sueño, lo que a su vez puede generar dolores de cabeza, migraña constante, fatiga y cansancio.

El peligro de dejar el celular bajo la almohada

Por otra parte, sí se corre peligro al dormir con el celular bajo la almohada, y aunque no tiene que ver directamente con la radiación, se puede dañar el dispositivo mismo, y es que estos necesitan mantener temperaturas adecuadas para no averiarse, de lo contrario podrían experimentar fallas.

La poca ventilación que le restringiría estar debajo de la almohada, aunado a que muchas son las personas que dejan cargando su celular en las noches, podría llevar a un sobrecalentamiento, lo que en algunos casos genera que la batería se infle o en el peor de los casos que explote.