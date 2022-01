Los robots desarrollarán personalidad propia, según Elon Musk

Sus robots con nombre clave "Optimus Subprime", referenciando al personaje de Transformers, aunque más pequeños, están pensados para que dentro de muchos años en el futuro, se vuelvan más populares que los mismos autos Tesla, dijo Elon Musk.

Los Tesla bots están diseñados para ser robots de asistencia general. Esto es mediante su diseño de Inteligencia Artificial interactiva con el mundo real, que dice Musk, es la más avanzada en el planeta, y es la que permitió la implementación del piloto automático de los autos Tesla.

El problema de desarrollar esta Inteligencia Artificial es que se necesita reducir el hardware a un tamaño óptimo para que se pueda incluir en un robot humanoide o en un auto y que este pueda interactuar con el mundo. Sin embargo, dijo Musk, Tesla ya es bueno en la Inteligencia Artificial, y en la fabricación, así que solo falta resolver la parte del diseño de las partes que conformarían a un robot.

Ante la pregunta sobre si los robots, y en particular los Tesla bot que tienen una figura humanoide, podrían servir de compañeros a las personas que se sientan solitarias, o más bien se enfocarían en hacer la tarea para la cual fueron creados, Musk dijo lo siguiente.

"En realidad no he pensado en eso desde el punto de vista del compañerismo, pero sí podría ser uno bueno. Podría desarrollar una personalidad que con el tiempo se volvería única y que coincidiera con la del dueño o compañero del robot".

Continuó: "hay una frase japonesa: "Wabi-sabi" las pequeñas imperfecciones son las que hacen algo especial; creo que las imperfecciones de la personalidad del robot podrían coincidir con las del "amigo humano" del robot, porque "dueño" me parece la palabra equivocada, pero podría volverse un buen compañero, como R2-D2 o C-3PO de Star Wars".

Musk también aclaró que un robot de tales características puede ayudar tanto a las personas como al planeta por su capacidad de interactuar con el mundo.

Una de las maneras en que los robots pueden ayudar es mediante el trabajo, especialmente en fábricas para que en un futuro (lejano aún, señaló Musk) el trabajo sea opcional. Si es peligroso o aburrido, existirá la opción de dejar al robot hacerlo y esa es la meta a la que quieren llegar.

Cabe decir que esta conversación ocurrió durante el podcast de Lex Fridman, un investigador de Inteligencia Artificial que trabaja en vehículos autónomos, interacción humano-robot y aprendizaje computacional (machine learning) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el que Elon Musk habló de este y otros tópicos.

En el podcast de 2 horas y media, además de tocar el tema de los robots y de cómo desarrollarían su propia personalidad para ajustarse a su dueño, también platicaron acerca del futuro de la humanidad en el espacio y sobre colonizar Marte, criptomonedas, Inteligencia Artificial y piloto automático en sus autos y otros temas más.