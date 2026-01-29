logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Luna de Nieve 2026: Consejos para una observación perfecta

Aprovecha al máximo la Luna de Nieve 2026 con nuestras recomendaciones para una observación placentera. ¡No te pierdas este espectáculo astronómico!

Por El Universal

Enero 29, 2026 04:42 p.m.
A
Luna de Nieve 2026: Consejos para una observación perfecta

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- La famosa Luna de Nieve llegará a inaugurar las primeras noches del mes de febrero, iluminando el cielo con su brillo excepcional. Este fenómeno astronómico podrá verse desde todo México y promete paisajes nocturnos dignos de observar.

Esta, la segunda Luna llena de 2026, es conocida como la "Luna de Nieve", ya que, en diversas partes del hemisferio norte, el mes de febrero suele dejar las nevadas más intensas de la temporada invernal.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, este plenilunio alcanzará su máximo esplendor a las 16:09 de la tarde del 1 de febrero; sin embargo, la cara de la Luna llena podrá verse totalmente iluminada desde la noche del 31 de enero y hasta el 2 de febrero.

A pesar de que alcanzará su pico durante la tarde del 1 de febrero, cuando en México todavía hay luz de día, la Luna de Nieve se mantendrá completamente iluminada durante toda la noche del domingo, ofreciendo vistas magníficas y un espectáculo que no te puedes perder.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ya que su visibilidad será clara y a simple vista, no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda verla bajo cielos despejados.

Otro tip para disfrutar de este evento de la mejor manera es alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que Luna Llena conquiste el paisaje nocturno.

Consulta el pronóstico del clima, a fin de estar preparado. Asegúrate de abrigarte bien, pues las noches pueden ponerse muy frías.

Mira hacia el cenit.

Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto: cuenta con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Luna de Nieve 2026: Consejos para una observación perfecta
Luna de Nieve 2026: Consejos para una observación perfecta

Luna de Nieve 2026: Consejos para una observación perfecta

SLP

El Universal

Aprovecha al máximo la Luna de Nieve 2026 con nuestras recomendaciones para una observación placentera. ¡No te pierdas este espectáculo astronómico!

Gemini llega a Google Maps para ciclistas y peatones; así funciona
Gemini llega a Google Maps para ciclistas y peatones; así funciona

Gemini llega a Google Maps para ciclistas y peatones; así funciona

SLP

El Universal

Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente
Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente

Descubre 5 trucos para dejar tu baño reluciente

SLP

El Universal

Descubre cómo mantener un baño limpio y fresco

Por estas razones podrían bloquear tu cuenta de ChatGPT
Por estas razones podrían bloquear tu cuenta de ChatGPT

Por estas razones podrían bloquear tu cuenta de ChatGPT

SLP

El Universal

Aprende cómo evitar que tu cuenta en ChatGPT sea suspendida por mal uso de la plataforma.