Luna del Castor 2025: Consejos de fotografía para capturar su esplendor

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Luna del Castor, considerada la más impresionante de 2025, será visible en todo México esta semana. Este evento, también conocido como la "Superluna de noviembre", coincide con el punto más cercano del satélite a la Tierra, lo que la hace lucir un 14% más grande y un 30% más brillante.

A continuación, te compartimos los mejores consejos para fotografiarla desde casa con tu cámara o tu celular.

¿Qué equipo se necesita para fotografiar la Luna del Castor 2025?

No es indispensable tener una cámara profesional para lograr una buena toma de la Luna, pero sí conviene seguir algunas recomendaciones básicas.

Quienes dispongan de una cámara réflex o digital con zoom pueden aprovechar su potencia de enfoque para lograr detalles más nítidos. Sin embargo, un trípode será esencial para evitar vibraciones y mantener la estabilidad durante la exposición.

Si se utiliza un teléfono móvil, basta con activar el modo video, aplicar el zoom máximo y enfocar directamente sobre la luna. Ajustar la exposición manualmente (deslizando hacia abajo en la pantalla para reducir el brillo) ayuda a resaltar los cráteres y los contrastes de luz.

Además, se recomienda grabar un breve video mientras se toman capturas simultáneamente; esto permite obtener múltiples imágenes con diferentes niveles de luz.

¿Cuáles son los trucos más útiles para obtener una buena foto lunar?

Los fotógrafos expertos sugieren preparar la toma con anticipación, ubicarse en lugares altos y evitar zonas con exceso de luz artificial.

La mejor hora para capturar la Luna del Castor es al momento de su salida o justo antes del amanecer, cuando se encuentra más cerca del horizonte y su color se torna más cálido.

También conviene utilizar el modo manual para ajustar velocidad y apertura: una velocidad media y diafragma cerrado (f/8 o f/11) son ideales para evitar sobreexposición. En caso de no contar con cámara avanzada, los teléfonos actuales ofrecen resultados sorprendentes si se usa el modo noche o aplicaciones específicas para fotografía astronómica, esto de acuerdo con Star Walk.

Capturar este fenómeno no solo es una experiencia visual, sino también emocional: la Luna del Castor marca el cierre de las superlunas del año, un recordatorio del vínculo constante entre la Tierra y su satélite natural.