Luna Rosa 2026 en México: fenómeno astronómico este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Esta primavera el cielo nocturno le dará la bienvenida al mes de abril con una espectacular Luna Rosa, un fenómeno astronómico que capturará la atención de los amantes de los astros.

¿Qué es la Luna Rosa y por qué se llama así?

El nombre de este espectáculo cósmico proviene de tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte en honor al florecimiento de la Phlox subulata (conocida como musgo rosa), una de las primeras flores que cubren el paisaje durante la primavera. Cabe mencionar que a pesar de que el satélite no alcanza una tonalidad rosada como tal, no deja de ser una postal única de la naturaleza.

Hora y recomendaciones para observar la Luna Rosa 2026

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De acuerdo con el portal especializado Star Walk, la Luna Rosa invadirá el cielo nocturno durante las noches de este miércoles y jueves, teniendo su punto máximo a las 8:11 pm (hora del centro de México) de este miércoles.

El fenómeno astronómico coincide con una impresionante luna llena, la cual podrá verse completamente iluminada a simple vista, aún así, si deseas mejorar la experiencia al visualizar la luna, a continuación te daremos algunos consejos.

El uso de binoculares o telescopio al observar la Luna maximizará la experiencia al ver la Luna Rosa.

Apreciar la vista del cielo nocturno desde un lugar alejado de la contaminación lumínica, también es un factor clave para no perderse ningún detalle.

Evita tener tu teléfono móvil o dispositivos electrónicos antes de observar la Luna.

Consulta el pronóstico del clima de tu ciudad antes de salir de casa.