Meta y Google declarados responsables de adicción en redes sociales

NUEVA YORK, EU., marzo 25 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

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, propiedad de, fueron declarados responsables de generar adicción a las redes sociales y de causar un grave daño psicológico a una joven de 20 años, a quien ahora deberán pagarpory materiales.El histórico fallo, emitido por un, puede cambiar radicalmente el panorama de las redes sociales y abrir la puerta a cientos o incluso miles deLa demanda la presentó, quien declaró haber usado redes sociales de forma intensiva desde los seis años. Ella y su madre acusaron ay ade diseñar sus plataformas para fomentar el consumo compulsivo entre jóvenes, en detrimento de su. Señalaron elementos como el "desplazamiento infinito" y las recomendaciones algorítmicas como factores que le provocaron ansiedad y depresión.El-compuesto por siete mujeres y cinco hombres- tuvo inicialmentepara alcanzar un veredicto; tras la instancia judicial, el juez les pidió continuar deliberando para evitar repetir el juicio, lo que habría implicado costes adicionales.Finalmente dictaron queson culpables depor operar productos que dañaron a niños y adolescentes y por no advertir sobre esos riesgos.Ahora corresponde aldeterminar losporLosotorgados, de los cualesasumirá el 70%, corresponden en este fallo únicamente aPara, el veredicto representa otro revés tras una decisión anterior de unenque la responsabilizó por no proteger a menores frente a depredadores en línea y por engañar a consumidores sobre la seguridad de sus plataformas; aquella sentencia obligó a la empresa a pagar(unos 10.000 dólares por cada adolescente involucrado en la demanda).declaró personalmente en el juicio de Los Angeles y pidióa la demandante y a otras víctimas por fallos en el filtro deque no identificó ni restringió el acceso de menores de 13 años. Sus palabras no convencieron alanunció que no está de acuerdo con el fallo y está evaluando opciones legales para apelar.Losdevaloraron la sentencia como un: "Durante años, las empresas de redes sociales se han lucrado dirigiéndose a menores y ocultando las características de diseño que hacen peligrosas sus plataformas. El veredicto de hoy establece su".El fallo valida unaemergente según la cual las redes sociales y sus aplicaciones pueden causar daños personales, una estrategia semejante a la empleada contra la, que fue acusada de fabricar productos adictivos y dañinos. En este caso,no pudieron demostrar que estén protegidas por larespecto al contenido publicado por sus usuarios.