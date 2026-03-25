¿Cuántos capítulos tiene "Daredevil: Born Again 2"?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La llegada de la segunda temporada de "

" a la plataforma

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marca un hito en la estrategia depara integrar el tono visceral de las producciones originales de Netflix con la escala del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).Bajo la dirección creativa de, quien funge como, esta entrega retoma la historia de Matten unaasediada por la consolidación del poder deDe acuerdo con el portal especializado, elde esta tanda de episodios inició en febrero de 2025 y se extendió hasta julio del mismo año, consolidando la reestructuración de la serie tras su anuncio inicial en 2022.Esta nueva etapa de la serie consta de, los cuales forman parte integral de ladel UCM. La distribución de los capítulos se realiza de manera semanal, iniciando ayerde 2026. Según información publicada por la base de datos especializada IMDb y una publicación deen su cuenta de X, la lista oficial de episodios y sus respectivos títulos es la siguiente:(La Estrella del Norte); dirigido porShoot the Moon; dirigido porThe Scales & the Sword; dirigido por Solvan "Slick" Naim.Gloves Off; dirigido por Solvan "Slick" Naim.The Grand Design; dirigida por Angela Barnes.Requiem; dirigida por Angela Barnes.The Hateful Darkness; dirigido por Iain B. MacDonald.The Southern Cross; dirigido por Iain B. MacDonald.En el primer episodio, se establece la premisa central:se infiltra en unque transporta armas destinadas a la(AVTF), una fuerza operativa impulsada por el. La narrativa se complica con la aparición del "Sr. Charles", interpretado por Matthew Lillard, un agente de la CIA que supervisa los juicios contra justicieros para asegurar que el liderazgo estatal no interfiera con los planes de Fisk.La trama se centra en la formación de unliderado por Matt(Charlie Cox). Según declaraciones del productor ejecutivopara el sitio oficial de Marvel, Daredevil se presenta en esta temporada como un "revolucionario y un rebelde" que enfrenta directamente el poder institucional de la ciudad.Por su parte,(Vincent D'Onofrio) utiliza su cargo comopara implementar la "", una estrategia que busca erradicar a los vigilantes enmascarados deLa serie cuenta, además, con el regreso de figuras fundamentales del entorno de(Deborah Ann Woll) asume un rol activo en la, trabajando junto apara recopilar información comprometedora sobre elDe igual forma, la temporada integra a(Krysten Ritter), quien se une a la causa depese a su conocida reticencia a las alianzas. De acuerdo con la productora ejecutiva, la participación de Jones aporta una "audacia y ligereza" necesaria para contrastar con la densidad del conflicto político. Finalmente, la presencia de Benjamin "Dex" Poindexter (Wilson Bethel) añade una amenaza impredecible, ya que el antagonista busca su propia versión de la redención a través de la violencia.La segunda temporada de "" se estrenó elen, consolidándose como una de las apuestas televisivas más relevantes de Marvel para 2026. La plataforma reúne un amplio catálogo de películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, además de otras producciones originales disponibles para sus suscriptores.