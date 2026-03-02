México podrá observar la Luna de Sangre en eclipse lunar total

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Entre la noche de este lunes 2 de marzo y durante la

3 de marzo, el cielo nocturno verá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con, este fenómeno ocurre cuando laentre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta. Sin embargo, es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la "".Este esperado evento, ha generado emoción entre lade los astros, y, la buena noticia es que podrá verse desde todo elSegún el portal especializado en astronomía,, este eclipse lunar comenzará sua las 2:44 de la madrugada, y dará inicio ala las 3:50 AM, ambas en horario del centro de México.Lase verá entre las 5:04 y 6:03 AM, contando con una duración de 58 minutos y 19 segundos. La fase parcial posterior a la totalidad terminará a las 7:17 de la mañana, y lafinal culminará a las 8:23 AM, dando fin a todo el eclipse lunar, el cual habrá tenido una duración de 5 horas y 39 minutos.Estecoincide con lade 2026, también conocida como la, la cual alcanzará su punto dea las 5:38 de la madrugada, poco más de media hora después de que el eclipse haya entrado en su fase total, haciéndolo el momento ideal para buscar la Luna sobre el cielo mexicano.