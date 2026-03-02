México podrá observar la Luna de Sangre en eclipse lunar total
La Luna de Sangre coincidirá con la Luna llena de marzo, visible en todo el territorio mexicano.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Entre la noche de este lunes 2 de marzo y durante lamadrugada del martes 3 de marzo, el cielo nocturno verá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
.
De acuerdo con National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta. Sin embargo, es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la "Luna de Sangre".
Este esperado evento, ha generado emoción entre la comunidad amante de los astros, y, la buena noticia es que podrá verse desde todo el territorio mexicano.
Según el portal especializado en astronomía, Star Walk, este eclipse lunar comenzará su fase penumbral a las 2:44 de la madrugada, y dará inicio al eclipse parcial a las 3:50 AM, ambas en horario del centro de México.
La ventana de totalidad se verá entre las 5:04 y 6:03 AM, contando con una duración de 58 minutos y 19 segundos. La fase parcial posterior a la totalidad terminará a las 7:17 de la mañana, y la fase penumbral final culminará a las 8:23 AM, dando fin a todo el eclipse lunar, el cual habrá tenido una duración de 5 horas y 39 minutos.
Este eclipse lunar total coincide con la Luna llena de marzo de 2026, también conocida como la Luna de Gusano, la cual alcanzará su punto de máximo esplendor a las 5:38 de la madrugada, poco más de media hora después de que el eclipse haya entrado en su fase total, haciéndolo el momento ideal para buscar la Luna sobre el cielo mexicano.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
México podrá observar la Luna de Sangre en eclipse lunar total
SLP
El Universal
La Luna de Sangre coincidirá con la Luna llena de marzo, visible en todo el territorio mexicano.
¿Los Detectores de IA Realmente Pueden Identificar Contenido de ChatGPT?
SLP
Redacción
El uso de detectores IA en instituciones educativas y empresas busca proteger la originalidad y honestidad académica.
Apple presenta su nuevo iPhone más asequible
SLP
El Universal
¿Cuáles son las características del iPhone 17e?