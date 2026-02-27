NASA ofrece consejos para capturar Luna de Sangre en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El

del

está a la vuelta de la esquina, ocasionandoentre la población a nivel mundial, pues el efecto visual que este evento astronómico deja por un par de minutos es místico e inconfundible.Llamado también "", por elintenso que cobra el satélite natural de la Tierra, este eclipse ocurrirá durante la noche del próximo lunes 2 y hasta la madrugada del martesy podrá verse desde cualquier parte de México, siempre y cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas.Este eclipse lunar total tendrá unade, y alcanzará sucerca de lasdelYa que estese repetirá hasta el 2028, aquí te contamos algunospara poder retratar la magnífica y misteriosaLa Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (), da los siguientes consejos para sacar fotos del suceso con cámara digital o con elActivar elde la cámara.Configurar el enfoque al espacio, específicamente hacia la, la cual debería verse con claridad en el cielo.En caso de fotografiar desde el, presionar con el dedo la pantalla y mantener enfocada el área donde se encuentra elpara bloquear el enfoque automático.Ajustar el ISO entrepara reducir el ruido de la imagen.Cambiar ladependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar cone ir ajustando si se necesita.Apoyar la cámara o el teléfono en unpara teneral momento de capturar la fotografía, especialmente si utilizas lentes comoPuedes practicar desde la fase parcial del eclipse y ajustar la configuración dependiendo de cómo vayan resultando tus fotos, para que tengas eluna vez que se tiña completamente de roja toda la Luna. ¡Gran parte de tomar fotografías es aprender a utilizar la cámara y explorar con ella!Comienzo del eclipse parcial:delInicio de la totalidad ():deldel eclipse:del. (con una duración de 58 minutos).: aproximadamente a las. El eclipse terminará mientras la Luna se oculta en el horizonte.