NASA anuncia visibilidad de cinco planetas en marzo 2026
El fenómeno astronómico será más visible entre el 25 y 30 de marzo, con la Luna en fase favorable.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Elcosmos ofrece un despliegue visual de particular relevancia durante este mes. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio
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(NASA), las condiciones orbitales de los planetas que integran nuestro sistema solar permitirán que cinco de ellos sean visibles desde la superficie terrestre sin la necesidad de instrumentos ópticos complejos.
Este fenómeno, que combina la posición relativa de la Tierra con las trayectorias de sus vecinos planetarios, convierte al cielo nocturno en un laboratorio astronómico abierto para todo público.
La observación de estos cuerpos celestes requiere de una sincronía específica con el horario de la puesta de sol. Según los reportes técnicos de la (Royal Astronomical Society), la visibilidad de los planetas varía según su proximidad al horizonte. Mercurio, por ejemplo, suele ser el más esquivo debido a su cercanía con el Sol; no obstante, durante la segunda mitad de marzo, este planeta alcanza su máxima elongación, situándose en un punto donde la luz solar no lo oculta por completo tras el atardecer.
Por otro lado, Venus mantiene su estatus como el objeto más brillante después de la Luna. La (International Astronomical Union) señala que su alta reflectividad se debe a la densa capa de nubes que lo rodea, lo que facilita su identificación inmediata como un punto fijo y resplandeciente en el oeste.
En contraste, Marte se distingue por su tonalidad rojiza característica, la cual es producto de la oxidación en su superficie. Conforme a las investigaciones de la (Planetary Society), el planeta rojo será visible durante gran parte de la noche, elevándose conforme avanza la madrugada.
Para quienes buscan la precisión en este evento, el momento cumbre ocurrirá entre el 25 y el 30 de marzo de 2026. Según datos procesados por el (Sky & Telescope), estos días representan la ventana de oportunidad ideal, ya que la Luna se encontrará en una fase que no interferirá con la luminosidad de los planetas más tenues, como Saturno.
Este último, famoso por su sistema de anillos (aunque estos requieren un telescopio básico para ser apreciados con detalle), aparecerá como un punto de luz amarillenta y constante.
Júpiter, el gigante gaseoso, se posicionará como otro de los protagonistas de la jornada. De acuerdo con el (European Southern Observatory , su tamaño masivo permite que sea visto incluso en zonas con ligera contaminación lumínica.
La recomendación de los expertos es buscar un horizonte despejado de edificios o árboles. "La observación a simple vista es el primer paso para comprender la dinámica orbital de nuestro vecindario espacial", menciona la literatura técnica de la (American Astronomical Society), subrayando que la paciencia y la adaptación de la vista a la oscuridad (un proceso que toma unos 20 minutos) son fundamentales para una experiencia exitosa.
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