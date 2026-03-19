NASA anuncia visibilidad de cinco planetas en marzo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El

ofrece un despliegue visual de particular relevancia durante este mes. De acuerdo con la

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(NASA), las condiciones orbitales de los planetas que integran nuestro sistema solar permitirán que cinco de ellos sean visibles desde la superficie terrestre sin la necesidad de instrumentos ópticos complejos.Este fenómeno, que combina lade la Tierra con las trayectorias de sus vecinos planetarios, convierte al cielo nocturno en unabierto para todo público.La observación de estos cuerpos celestes requiere de una sincronía específica con el horario de la puesta de sol. Según los reportes técnicos de la (), la visibilidad de los planetas varía según su proximidad al horizonte., por ejemplo, suele ser el más esquivo debido a su cercanía con el Sol; no obstante, durante la segunda mitad de marzo, este planeta alcanza su, situándose en un punto donde la luz solar no lo oculta por completo tras el atardecer.Por otro lado,mantiene su estatus como el objeto más brillante después de la Luna. La () señala que suse debe a la densa capa de nubes que lo rodea, lo que facilita su identificación inmediata como un punto fijo y resplandeciente en el oeste.En contraste,se distingue por sucaracterística, la cual es producto de la oxidación en su superficie. Conforme a las investigaciones de la (), el planeta rojo será visible durante gran parte de la noche, elevándose conforme avanza la madrugada.Para quienes buscan la precisión en este evento, el momento cumbre ocurrirá entre el 25 y el 30 de marzo de 2026. Según datos procesados por el (), estos días representan la ventana de oportunidad ideal, ya que la Luna se encontrará en una fase que no interferirá con la luminosidad de los planetas más tenues, comoEste último, famoso por su(aunque estos requieren un telescopio básico para ser apreciados con detalle), aparecerá como un punto dey constante., el gigante gaseoso, se posicionará como otro de los protagonistas de la jornada. De acuerdo con el (, su tamaño masivo permite que sea visto incluso en zonas con ligeraLa recomendación de los expertos es buscar un horizonte despejado de edificios o árboles. "La observación a simple vista es el primer paso para comprender la dinámica orbital de nuestro vecindario espacial", menciona la literatura técnica de la (), subrayando que lay laa la oscuridad (un proceso que toma unos 20 minutos) son fundamentales para una experiencia exitosa.