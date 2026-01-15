NASA lanza iniciativa para enviar tu nombre en misión Artemis II

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La agencia espacial de Estados Unidos (NASA) tiene planeadas diversas misiones espaciales para el año 2026 y 2027, marcando un nuevo periodo para avances y descubrimientos científicos y de exploración, así como para las misiones tripuladas a la superficie lunar y con el tiempo a Marte.

Las misiones que más ilusión y expectativa han generado entre la comunidad científica y los amantes del espacio, es la Artemis II y Artemis III, dos ambiciosas propuestas de la NASA que buscan marcar un antes y un después en la exploración espacial. Estos proyectos tienen como objetivo principal regresar a los seres humanos a la Luna después de más de medio siglo, poner a prueba nuevas tecnologías de exploración profunda y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

La iniciativa "Envía tu nombre con Artemis II" impulsada por la agencia espacial norteamericana, permitirá que el nombre de cualquier persona alrededor de todo el mundo viaje a bordo de la nave Orion y el cohete SLS junto a los astronautas entrenados, de manera gratuita y sencilla.

Para registrarte y formar parte de esta divertida dinámica, los usuarios deben ingresar al portal digital oficial de la NASA antes del miércoles 21 de enero de 2026 y completar el formulario que se solicita. A continuación, te dejamos los pasos detallados para sumarte al viaje espacial:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ingresa al sitio web oficial de la NASA: www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

Escribe tu nombre completo.

Ingresa un código de acceso personalizado (PIN) de cuatro a siete dígitos. Es importante que recuerdes este código, pues no se podrá recuperar si es olvidado.

Da clic en enviar, espera a que tu tarjeta de embarque se genere, descárgala y listo, ya estás viajando junto a la tripulación de Artemis II.

De acuerdo con el comunicado de la agencia, todos los nombres recibidos serán almacenados en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión. Para tener un recuerdo de esta dinámica, las personas podrán obtener una tarjeta de embarque digital personalizada, para compartir con sus amigos y seres queridos la prueba de su viaje simbólico a la Luna.

La misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) busca enviar a un grupo de astronautas en un viaje alrededor de la Luna, convirtiéndose en el primer vuelo de prueba tripulado del programa "Artemis" en más de 50 años, con el apoyo del cohete SLS, la nave espacial Orion y otros sistemas terrestres de apoyo.

Artemis II y otras misiones lunares han sufrido diversos atrasos desde 2024 por algunos problemas técnicos, pues una de las prioridades de la agencia es garantizar la seguridad de las personas a bordo de la nave. Esta misión se realizará a principios de este año, aproximadamente a más tardar en el mes de abril de 2026.

Por otro lado, los cuatro astronautas que sobrevolarán el satélite natural de la Tierra y pondrán a prueba los sistemas de soporte vital de la nave en el espacio durante 10 días serán: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.