Aumenta número de casos de gusano barrenador en la Huasteca

Se detectan nuevos casos de miasis en animales en la región Huasteca, con focos en Tamuín y San Vicente.

Por Pulso Online

Enero 15, 2026 07:04 p.m.
A
Aumenta número de casos de gusano barrenador en la Huasteca

Autoridades de salud y de sanidad animal de la región Huasteca reportaron la detección de cuatro nuevos casos de infestación por gusano barrenador (miasis) en animales, elevando a seis el total de registros en la zona potosina. Además de Ébano —donde se confirmó el primer foco a finales del año pasado— ahora se han identificado casos en Tamuín y San Vicente, con dos animales afectados en cada municipio.

Durante una reunión en la sede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) con representantes de agricultura, ganadería y salud pública, se explicó que los animales infectados incluyen un perro, un caballo y cuatro becerros, todos presentando signos de miasis, una infestación parasitaria provocada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Ante el avance de la plaga, autoridades han intensificado las labores de control sanitario en la región. Equipos del Comité de Sanidad Animal y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizan fumigaciones de protección que abarcan entre cinco y 20 kilómetros a la redonda de los focos detectados, con el objetivo de interrumpir la circulación de la mosca y reducir el riesgo de nuevos brotes.

Especialistas han advertido que la mosca responsable del gusano barrenador puede volar hasta 200 kilómetros, lo que implica que un solo insecto podría recorrer gran parte de la Huasteca y agravar la dispersión de la plaga si no se controla de manera efectiva.

Entre las técnicas de combate que se están aplicando se encuentra la liberación de moscas estériles, una estrategia que busca que estos insectos se apareen con las poblaciones silvestres, reduciendo así la capacidad reproductiva y, con el tiempo, la presión de infestación en la zona.

Las autoridades reiteran la importancia de que los productores ganaderos continúen reportando cualquier signo de miasis en sus animales y mantengan protocolos de higiene y vigilancia constantes para contener la propagación de esta plaga que representa un riesgo para la sanidad animal y la producción agropecuaria en la región.

