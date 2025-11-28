Noche de Estrellas 2025 en Parque Xochimilco: Ciencia y Astronomía
La Noche de Estrellas 2025 en Ciudad de México promete una experiencia única de divulgación científica
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Museo Chinampaxóchitl y en colaboración con LAMAT Comunicación de la Ciencia A.C., llevarán a cabo la Noche de las Estrellas 2025 el próximo sábado 29 de noviembre, en el Parque Ecológico Xochimilco, de 13:00 a 20:00 horas con entrada libre.
Mediante un comunicado, informó que durante el evento se ofrecerán talleres, charlas, actividades científicas y una programación musical que incluirá a "Cuícatl: la Ciudad que Suena"; a Carlo Castañeda e Iván Marín, de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli; así como a las estudiantinas de la Facultad de Química y de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Además, se instalará una muestra gastronómica con ingredientes tradicionales de la zona chinampera de Xochimilco del Mercado Alternativo Xochimilco (MAX) y el restaurante Chantico.
Detalló que al anochecer será posible observar la Luna, planetas visibles y diversas constelaciones, con el apoyo de instituciones académicas y de divulgación científica como la UAM Iztapalapa, la UPIICSA del IPN, el Terramóvil del Instituto de Geología de la UNAM, JA México, YZ Proyectos de Desarrollo A.C., Quantum CuaT´s, Biociencia Wild, Yellow Science, LANSBIODYT, el Museo Yancuic y el Museo Archivo de la Fotografía.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Sedema destacó que, en esta edición, el recinto se suma a la celebración global del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (IYQ 2025) uno de los eventos de divulgación científica y astronómica más grande de Latinoamérica.
no te pierdas estas noticias
Noche de Estrellas 2025 en Parque Xochimilco: Ciencia y Astronomía
El Universal
La Noche de Estrellas 2025 en Ciudad de México promete una experiencia única de divulgación científica
Cómo limpiar correctamente los altavoces de tu celular
El Universal
Consejos para una limpieza efectiva de los altavoces de tu celular
Telescopio en Chile captura impresionante imagen de la Nebulosa de la Mariposa
AP
El telescopio Gemini Sur muestra la nebulosa bipolar con una estrella enana blanca en su centro