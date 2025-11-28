Noche de Estrellas 2025 en Parque Xochimilco: Ciencia y Astronomía

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Museo Chinampaxóchitl y en colaboración con LAMAT Comunicación de la Ciencia A.C., llevarán a cabo la Noche de las Estrellas 2025 el próximo sábado 29 de noviembre, en el Parque Ecológico Xochimilco, de 13:00 a 20:00 horas con entrada libre.

Mediante un comunicado, informó que durante el evento se ofrecerán talleres, charlas, actividades científicas y una programación musical que incluirá a "Cuícatl: la Ciudad que Suena"; a Carlo Castañeda e Iván Marín, de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli; así como a las estudiantinas de la Facultad de Química y de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Además, se instalará una muestra gastronómica con ingredientes tradicionales de la zona chinampera de Xochimilco del Mercado Alternativo Xochimilco (MAX) y el restaurante Chantico.

Detalló que al anochecer será posible observar la Luna, planetas visibles y diversas constelaciones, con el apoyo de instituciones académicas y de divulgación científica como la UAM Iztapalapa, la UPIICSA del IPN, el Terramóvil del Instituto de Geología de la UNAM, JA México, YZ Proyectos de Desarrollo A.C., Quantum CuaT´s, Biociencia Wild, Yellow Science, LANSBIODYT, el Museo Yancuic y el Museo Archivo de la Fotografía.

La Sedema destacó que, en esta edición, el recinto se suma a la celebración global del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (IYQ 2025) uno de los eventos de divulgación científica y astronómica más grande de Latinoamérica.