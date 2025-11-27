¿Conoces la diferencia entre un curso online y un acreditado?

Una de las preguntas más habituales que quieren saber los estudiantes es si lo que estudian está acreditado o no.

¿En qué consisten?

Los cursos online acreditados y homologados son los que tienen el respaldo de una acreditación universitaria. Estos son la mejor forma de especializarse o adquirir una serie de habilidades concretas, puesto que no suelen sobrepasar las 400 horas lectivas. De esta forma es posible mejorar el perfil y aproximarse a ese puesto de trabajo soñado. Si además de ser homologado es baremable, te puede servir para que sumes puntos en las oposiciones.

En este sentido, Euroinnova es uno de los mejores sitios para cursar formación online homologada. Dispone de un catálogo enorme y de un programa de becas con el que es más fácil tener acceso a la formación.

Los cursos online con certificado de Euroinnova

Si estás buscando cursos en línea que tengan acreditación y homologación, en la oferta de Euroinnova disponen de una amplia oferta que tienen el respaldo de entidades como la Universidad Antonio de Nebrija o la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Este tipo de cursos online de universidades disponen de créditos ECTS, que es la unidad en la que se miden las horas formativas en el Espacio Europeo de Educación Superior. Si quieres tener acceso a la especialización online en nuestro país, estás ante una buena opción para formarte. Está claro que siempre va a ser mejor, ya que realizamos un curso online que esté acreditado.

En algunos casos, a nivel laboral, dependiendo siempre del proceso selectivo, pueden ser baremables y sumar puntos en las distintas oposiciones a las que se presenten los alumnos. Lo que debes hacer, antes de matricularte, es comprobar las bases que hay en la convocatoria y que contarán para el baremo que corresponda. Esto hará que, además de ofrecerte una especialización online en nuestro país, puedes potenciar tu perfil a nivel de oposiciones.

Los cursos online son una buena alternativa

Desde Euroinnova y sus años de experiencia en este campo, creen que la formación en línea cada vez es más importante. Ellos cuentan con un catálogo formativo inmenso y además creen en la importancia de ofertar un servicio integral al alumnado. En su opinión, los alumnos deben encontrar, además de una buena formación homologada, una orientación laboral adecuada para conseguir su sueño principal, tener acceso a una de las profesionales del futuro.

Por todo ello, cuentan con un equipo de asesores académicos para que puedas acceder de manera gratuita a un catálogo de más de 400 cursos. Como tienen una comunidad Alumni, es posible realizar networking y afrontar el desarrollo de emprendimientos de gran éxito.

Los cursos de formación universitaria y su fiabilidad

Por lo general, los alumnos que optan por esta clase de formación ya cuentan con un grado universitario y se han formado en educación superior. El caso es que desean seguir formándose en este tipo de cursos para contar con mayores posibilidades de acceso al mercado laboral o para los procesos selectivos de concurso-oposición.

Hablamos de unos cursos universitarios de lo más interesantes, porque hacen posible que puedas sumar puntos en algunas oposiciones. Aunque siempre está claro que se debe revisar bien la convocatoria a la que nos queramos presentar y también puede ser de gran utilidad de cara al futuro.

Si tomas la decisión de estudiar un grado universitario y tienes un curso superior de este tipo de formación, es bastante probable que cuentes con asignaturas que hayan sido convalidadas.

Existen muchas ventajas en los cursos universitarios, por lo que son una opción bastante elegida. Desde Euroinnova nos creen que por propia experiencia, en su oferta tienen un amplio catálogo que permite que sus estudiantes se pueden especializar en una disciplina en concreto, pero es que además permite que se sumen puntos al perfil profesional.

Plataforma virtual educativa

Cuando se adquieren cursos online en la web de Euroinnova y nos matriculamos en uno de ellos, se dispone del acceso a una plataforma virtual. Esto puede ampliarse a otras instituciones, pero lo que distingue a esta de la que hablamos es que es un espacio en el que se puede gestionar toda la actividad. Con ello es posible firmar tus titulaciones y poder descargarlas rápidamente, así como tener acceso a las clases online o tener acceso a las tutorías.

Estamos ante una formación a distancia con la que reinventamos la forma de estudiar y todo ello en un torno de lo más personalizado que permite ir aprendiendo y adaptarse a las necesidades siempre que sea posible. Todo lo que sea necesario es posible tramitarlo desde la plataforma.

Esperamos que luego de haber leído este artículo tengas más claro en qué consiste un curso online de uno que además esté acreditado. Sin duda es un punto que marca las diferencias.