Noche de Estrellas regresa con reflexiones sobre tecnologías cuánticas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Este sábado 29 de noviembre la ciencia se vestirá de gala para celebrar la 17 edición de la Noche de las Estrellas, el magno evento de divulgación de la ciencia que este año sumerge al público en reflexiones sobre las tecnologías cuánticas.

Con la participación de distintas instituciones nacionales, el conocimiento cósmico tomará las calles de 118 ciudades mexicanas y dos sedes internacionales en Guatemala, con el corazón del evento en las Islas de Ciudad Universitaria.

"Contaremos con 118 sedes en todo el país, además de dos en Guatemala. En la Ciudad de México habrá 12; y la central en Las Islas de Ciudad Universitaria", anunció José Franco López, coordinador general del evento, en conferencia de prensa.

El festival del conocimiento se llevará a cabo de 15:00 a 22:00 horas y promete una inmersión total con un programa gratuito que incluye:

Observación Astronómica Masiva: Si el clima coopera, se activarán más de 200 telescopios simultáneamente. Yair Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía (IA) confirmó que el público podrá deleitarse mirando la Luna, Saturno y diversas nebulosas.

Conferencias y Talleres: Charlas con 14 expertos del Instituto de Astronomía y actividades participativas para todas las edades.

Arte y Ciencia: Música, danza, teatro y un museo móvil de geología.

Homenaje y Tecnología: Se rendirá tributo a la astrónoma Julieta Fierro y se presentará un impresionante espectáculo de 200 drones coordinados formando figuras tridimensionales en el cielo.

-----La Cuántica: Revolución y Desarrollo Social

La elección del tema central no es casual. Esta edición celebra el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, una disciplina fundamental para el desarrollo tecnológico actual.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), enfatizó la relevancia del evento como una iniciativa nacional para democratizar la astronomía.

"La cuántica revolucionó la física y a partir de ella se han desarrollado muchas aplicaciones, como los semiconductores", precisó Ruiz Gutiérrez, destacando que la divulgación científica es parte esencial de la pacificación social.

En el IPN, la fiesta se duplicará. María Isabel Rojas Ruiz, secretaria General de esa institución, confirmó que las dos sedes serán el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozómoc, con actividades simultáneas.

La Noche de las Estrellas es un esfuerzo colaborativo que une a la UNAM, el IPN, la Academia Mexicana de Ciencias, el INAOE y la SECIHTI, además de contar con el apoyo de la embajada de Francia y patrocinadores clave.

"Creemos que patrocinar es una forma de inspirar y compartir esa pasión por explorar," comentó Patricia Rojas Sánchez, gerente de marca de Celestron, co-patrocinadora del evento.