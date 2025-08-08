Prevención y Detección Temprana: Claves para Enfrentar la Diabetes en San Luis Potosí

Para la población de San Luis Potosí, la acción es urgente. Es crucial adoptar medidas de prevención y detección temprana para frenar el avance de esta enfermedad.

Recomendaciones clave:

Detección de la diabetes:

Monitoreo de glucosa: Un diagnóstico puede hacerse con una prueba de glucosa en ayunas (más de 126 mg/dL), una prueba de tolerancia oral con 75 g de glucosa (más de 200 mg/dL) o una prueba de Hemoglobina glicosilada A1c (mayor de 6.5%). Repetir o confirmar si hay duda.

Conoce tus factores de riesgo: Antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso u obesidad, o historial de diabetes gestacional.

Adopta un estilo de vida saludable:

Dieta balanceada: Prioriza alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, nueces y semillas. Reduce el consumo de bebidas azucaradas y procesados. Disminuir azúcar y harinas mejora el control glucémico.

Actividad física: Realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana —como caminar 30 minutos diarios de lunes a viernes— ayuda a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2.

Apoyo y educación:

Participa en programas de educación sobre diabetes para ti y tus familiares.

Aprovecha recursos locales como el programa de formación de educadores en diabetes en San Luis Potosí, que busca capacitar a más profesionales de la salud.

El compromiso comunitario y médico es vital. Invertir en prevención, educación e investigación permitirá mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto de la diabetes en la población. La colaboración entre médicos, científicos y la industria farmacéutica es clave para que los avances en tratamientos y tecnologías lleguen a quienes los necesitan.

Dr. Miguel Ángel Mendoza Romo

Endocrinólogo. Miembro del Colegio de la Profesión Médica del estado de San Luis Potosí, siendo su presidenta la doctora Elvia Torres Mata.

