Prevención y Detección Temprana: Claves para Enfrentar la Diabetes en San Luis Potosí

El compromiso comunitario y médico es esencial para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto de la diabetes en San Luis Potosí.

Por Redacción

Agosto 08, 2025 05:23 p.m.
A
Prevención y Detección Temprana: Claves para Enfrentar la Diabetes en San Luis Potosí

Para la población de San Luis Potosí, la acción es urgente. Es crucial adoptar medidas de prevención y detección temprana para frenar el avance de esta enfermedad.

Recomendaciones clave:

Detección de la diabetes:

Monitoreo de glucosa: Un diagnóstico puede hacerse con una prueba de glucosa en ayunas (más de 126 mg/dL), una prueba de tolerancia oral con 75 g de glucosa (más de 200 mg/dL) o una prueba de Hemoglobina glicosilada A1c (mayor de 6.5%). Repetir o confirmar si hay duda.

Conoce tus factores de riesgo: Antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso u obesidad, o historial de diabetes gestacional.

Adopta un estilo de vida saludable:

Dieta balanceada: Prioriza alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, nueces y semillas. Reduce el consumo de bebidas azucaradas y procesados. Disminuir azúcar y harinas mejora el control glucémico.

Actividad física: Realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana —como caminar 30 minutos diarios de lunes a viernes— ayuda a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2.

Apoyo y educación:

Participa en programas de educación sobre diabetes para ti y tus familiares.

Aprovecha recursos locales como el programa de formación de educadores en diabetes en San Luis Potosí, que busca capacitar a más profesionales de la salud.

El compromiso comunitario y médico es vital. Invertir en prevención, educación e investigación permitirá mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto de la diabetes en la población. La colaboración entre médicos, científicos y la industria farmacéutica es clave para que los avances en tratamientos y tecnologías lleguen a quienes los necesitan.

Dr. Miguel Ángel Mendoza Romo

Endocrinólogo. Miembro del Colegio de la Profesión Médica del estado de San Luis Potosí, siendo su presidenta la doctora Elvia Torres Mata.

Laboratorio Sucesores

