Conductor fallece carbonizado en percance carretero

Dos tráilers protagonizaron aparatoso accidente en la carretera ‘80 a Guadalajara, en donde impactaron de frente y uno de ellos se quemó por completo, el saldo fue de un conductor muerto y el otro lesionado.

El percance tuvo lugar la mañana de este jueves en el kilómetro 55 de la mencionada carretera, frente a la comunidad Jardín perteneciente a Villa de Arriaga.

Según los hechos, chocaron de frente los pesados vehículos, uno empezó a arder hasta quemarse por completo y por desgracia el chofer no pudo ponerse a salvo y perdió la vida carbonizado.

La otra unidad, una pipa de doble tanque, quedó volcada a un costado de la carretera, procedía de la ciudad de Aguascalientes y se dirigía a Ciudad Altamira, Tamaulipas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este caso el conductor, identificado como Venancio de 66 años de edad, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, resultó lesionado y fue atendido por los paramédicos de la Secretaría de Salud, que lo llevaron a un hospital particular para que recibiera la atención médica requerida.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los restos del chofer fallecido por quemaduras, el cual fue llevado al Servicio Médico Legista en donde se esperaba que los familiares lo reclamaran para que se le diera sepultura.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del aparatoso accidente, siendo enviados los vehículos participantes a una pensión mientras se realizan las diligencias legales ante la autoridad.