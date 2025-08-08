Motociclista arrolla a mujer y le dan golpiza

Un motociclista que arrolló a una mujer en las instalaciones de la Fenapo, intentó darse a la fuga pero fue perseguido por testigos, quienes lograron darle alcance y luego de darle su respectiva golpiza lo entregaron a elementos de la Guardia Civil Estatal para que se le definiera su situación legal.

Los agentes estatales realizaron la intervención inmediata ante un auxilio y acudieron a la avenida Francisco Martínez de la Vega, frente a las instalaciones de la Feria, en donde se señalaba a un joven como presunto responsable de haber causado un accidente por atropellamiento.

El detenido fue identificado como Kevin N. de 26 años de edad, a quien se le aseguró una motocicleta Vento modelo RY 150 en color negro con amarillo, fue llevado a los separos de la GCE para su posible puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

La afectada fue una mujer de 24 años de edad, a quien el detenido habría atropellado con su motocicleta en las instalaciones de la Feria y enseguida se dio a la fuga pero fue alcanzado en la referida avenida por los testigos.

De inmediato el sujeto fue sometido y le propinaron una golpiza, hasta que otros conocidos de él intervinieron y solicitaron que lo dejaran de agredir con la condición de que se le entregara a la policía.

Fue así como el motociclista fue entregado a las autoridades y se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde la parte afectada lo denunciaría por el delito de lesiones.