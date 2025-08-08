Muerte materna en el Hospital General

CIUDAD VALLES-. Una joven de 19 años de edad murió en el Hospital General de Valles, luego de que hubo dilación en la atención cuando buscó ayuda en el primer nivel de atención médica.

De manera extraoficial, se pudo saber que la joven, originaria de una comunidad aquismonense tenía una cita para cesárea desde el 29 de julio, sin embargo, postergaron la atención y, aunque visitó en tres ocasiones el Hospital Básico de Aquismón, dependiente de IMSS-Bienestar, las tres ocasiones le refirieron que no estaba lista.

La joven se quejó en varias ocasiones de un dolor intenso y debido a esto, ayer en la tarde fue trasladada al Hospital General de Valles, donde fue ingresada de inmediato a quirófano, aunque ya no hubo mucho que hacer, puesto que perdió la vida. Presumiblemente su hijo habría sobrevivido.

El IMSS Bienestar no ha dado a conocer un comunicado sobre este asunto que podría tratarse de muerte materna.

