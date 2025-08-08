Caen supuestos asaltantes de traileros

Elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de dos supuestos asalta-traileros luego de que chocaran contra una propiedad en la carretera a Zacatecas, ofrecían dinero para que los dejaran ir pero finalmente quedaron tras las rejas.

De acuerdo a la información disponible, José N. de 28 años de edad y Jonathan N. de 32 años de edad, presumiblemente causaron daños en una propiedad, tras circular a bordo de un automóvil Nissan Sentra en color azul, modelo 2017 con placas de circulación de San Luis Potosí.

Se desplazaban por la carretera federal ‘49, San Luis Potosí-Zacatecas, kilómetro 10+800 en el Ejido Paisanos, Mexquitic de Carmona, en donde impactaron y causaron daños a una propiedad.

Debido a ello, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar, en donde los individuos ofrecieron 500 a cambio de su libertad peor se procedió conforme a derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las investigaciones iniciales, resultó que los detenidos estarían involucrados en el robo con violencia de un camión de autotransporte de carga en la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno, kilómetro 32 en la colonia El Mezquital, perteneciente al Municipio de Villa de Arriaga.

Sin embargo, será la autoridad competente la instancia encargada de ahondar en las investigaciones y lo que considere procedente.