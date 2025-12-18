Proyecto científico busca mejorar el tratamiento de agua contaminada en SLP

El Gobierno del Estado informó que, a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), impulsa proyectos de innovación científica enfocados en el tratamiento de agua contaminada, mediante apoyos financieros a investigadores locales.

Uno de los proyectos respaldados es encabezado por Edgar Moctezuma Velázquez, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, quien desarrolla la iniciativa titulada "Síntesis y caracterización de fotocatalizadores a base de óxido de titanio y óxido de fierro para el tratamiento de agua contaminada".

El objetivo del proyecto es mejorar los procesos de limpieza del agua mediante el uso de materiales accesibles que, activados por la luz, permiten eliminar residuos de medicamentos y otros compuestos de difícil degradación presentes en ríos y plantas de tratamiento.

De acuerdo con el investigador, el apoyo otorgado por el Copocyt permitió la adquisición de equipo y materiales de laboratorio, además de fortalecer la formación de estudiantes de posgrado involucrados en el desarrollo del proyecto.

La administración estatal destacó que este tipo de iniciativas buscan vincular la ciencia y la tecnología con soluciones a problemáticas ambientales, particularmente en materia de calidad del agua y desarrollo sostenible.