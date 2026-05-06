¿Qué sabemos de la cepa Andes de hantavirus?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El

que causó

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en un crucero en el océano Atlántico y que ha desatado alerta mundial es de la, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud ().La identificación fue posible gracias a unade una persona que había estado a bordo del buque afectado, el, indicó un comunicado delde los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).Lasdetambién identificaron esta cepa como la causante de al menos tres de los casos dedetectados en el crucero.Tres personas del crucero murieron, una de ellas endespués de ser trasladada en undesde la isla atlántica deOtro pasajero, de nacionalidad británica, fue extraído por separado del crucero y se encuentra en un hospital deGracias a lacon esos pacientes es quedeterminó que la cepa causante es la de Andes."Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes", declaró elsudafricano,, ante una comisión parlamentaria. "Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que else propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida envoló conen un avión comercial desde la isla de. Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.Laestá presente eny es la variante predominante en, país desde donde zarpó el crucero. Elinformó que se registraronpordesde junio de 2025, aproximadamente el doble de los casos contabilizados en el mismo periodo del año anterior.Se cree que elentre personas se da pory prolongado a través de"La característica biológica (del virus Andes) es que se adapta a la célula humana, por eso se puede transmitir", dijo, miembro de la Sociedadde Infectología, en declaraciones a CNN.Teijeiro, al igual que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (), subrayó que elde esta cepa de"no es tan fácil" como con otras enfermedades respiratorias, incluyendo elSin embargo, señaló que se trata de "una cepa sumamente agresiva. Estamos hablando de un 30% de mortalidad. Todo lo que estiene un alto porcentaje, pero el virus Andes se diferencia por ser un poco más agresivo".No hay vacuna contra el, que se transmite por roedores a través de susy excrementos.Losproducen dos tipos de enfermedades graves:con(FHSR), que afecta a los riñones. Loscomienzan con dolor de cabeza, dolor abdominal y nauseas que pueden derivar ene insuficiencia renal aguda.por(SPH), asociado directamente a la. Afecta a los pulmones y comienza consimilares a los de una gripe. Los pacientes pueden experimentar problemas para respirar y opresión en el pecho.Lasuele producir, dolores musculares (mialgias), dolor de cabeza, fatiga, sumado agastrointestinales (, vómitos, dolor abdominal). De no atenderse, estospueden evolucionar a dificultades respiratorias severas.Uno de los problemas con eles que, una vez que la persona estuvo expuesta, lospueden tardar entre una y ocho semanas en desarrollarse.No hay un tratamiento específico para. Los pacientes suelen ser tratados dependiendo de los cuadros que desarrollen, tratando de impedir, cardíacas o renales.